Francisco Calvo jugará este martes un amistoso internacional con la selección de Costa Rica ante Argentina a partir de las 20:00 horas en el Estadio Mario Albert Kempes situado en Córdoba. Está previsto que el defensor de 34 años tenga participación en el marco de la fecha FIFA y que luego, precisamente este miércoles por la tarde, arribe a Montevideo para volver a ponerse a la par del plantel de Nacional en la Ciudad Deportiva Los Céspedes.

De esta manera, está previsto que al menos integre el banco de suplentes para visitar a Cerro el próximo viernes 20 de noviembre a partir de las 16:30 horas en el Estadio Luis Tróccoli. No habrá presencia de hinchas tricolores tras la decisión tomada por el Ministerio del Interior por cuestiones vinculadas a la seguridad del espectáculo.

Se avecinan cambios en el plantel que lidera Daniel Carreño considerando que Bruno Zuculini sufrió un desgarro muscular ante Albion y Sebastián Coates llegó a la quinta amarilla, por lo que deberá cumplir un partido de suspensión.

Nacional necesita ganar y tiene como meta clasificar a la Copa Libertadores 2027

Daniel Carreño, entrenador de Nacional, en Jardines del Hipódromo. Foto: Estefanía Leal.

El Bolso tendrá un partido de suma dificultad considerando que enfrente está el equipo de Alejandro Cappuccio, que tiene la imperiosa necesidad de ganar con el objetivo de salvarse del descenso. Hoy está igualado con Wanderers en esa tabla y viene de dar la sorpresa contra Deportivo Maldonado al derrotarlo 1-0 en el Estadio Domingo Burgueño Miguel con gol de Emiliano Rodríguez.

Por su parte, la visita viene de igualar 1-1 ante Albion en el Gran Parque Central y se quedó sin posibilidades de competir por el bicampeonato, por lo que su foco es obtener un cupo para la próxima Libertadores.

Nacional hoy está en el quinto lugar de la Tabla Anual con 62 puntos, misma cantidad que Liverpool, que por diferencia de goles quedó cuarto. A su vez, se ubica a un punto de Deportivo Maldonado, a dos de Montevideo City Torque y a cuatro de Peñarol, a quien ya no puede alcanzar. En lo que respecta a las vías de clasificación para la próxima Libertadores, si termina segundo en la Anual, irá a fase 2 de Libertadores, pero no depende de sí mismo para lograrlo tomando en cuenta que hoy los Ciudadanos son escoltas con 64 unidades y le sigue el Depor con 63.

Si sale tercero necesita que Liverpool le gane la semifinal de la Liga AUF Uruguaya a Racing y que, a su vez, el negriazul termine segundo en la Tabla Anual para lograr ese cometido.

En caso de terminar en la cuarta posición de la Anual, irá a fase 1 si se dan determinadas condiciones: que Liverpool termine entre los tres primeros de la Tabla Anual y le gane la semifinal a Racing, que Danubio gane la Copa AUF Uruguay o que la gane Montevideo City Torque y también finalice entre los tres primeros de la Anual.