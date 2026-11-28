Federico Britos, dirigente de Nacional, habló con Ovación: dijo que con la final de la Copa AUF Uruguay no “salvan” el año, pero destacó la posibilidad de jugar la Copa Libertadores 2027. También hizo una autocrítica acerca de esta temporada y dio su mirada sobre Daniel Carreño. A continuación, lo más destacado de la entrevista.

- ¿Qué te generó el pasaje de Nacional a la final de la Copa AUF Uruguay y cuál es tu balance del año?

- Evidentemente es un objetivo en sí mismo el clasificar a la Copa Libertadores 2027 y es el último tren que teníamos, por suerte hoy estamos en la final, que todavía falta un pasito más para lograr la Copa AUF Uruguay y la clasificación a la Libertadores. Es importante, creo que esto no salva el año, futbolísticamente no se consiguieron los objetivos que teníamos a principio de año, pero obviamente es muy importante clasificar a la Libertadores y también ganar la Copa AUF Uruguay, que sería la primera para nosotros, así que estamos contentos pero todavía falta un paso.

- ¿Cuál es la autocrítica más fuerte que se hacen y no quieren repetir para 2027?

- Autocrítica hay en muchos aspectos porque cuando no se logran los objetivos somos todos responsables, eso es así y hay que mirar un poquito para adentro y ver dónde se falló porque por algo no se dieron los resultados esperados. Cosas puntuales pueden haber, me parece que el modelo económico de comprar fichas, valorizarlas y venderlas está bien, por algo hemos tenido dos millones de dólares de superávit, eso ya no se discute, lo que sí es afinar el ojo en las balas que tenés para invertir y errar lo menos posible. Ser infalible es imposible y le pasa a todos los clubes del mundo, pero sí hay que afinarlo más, trabajar en una mesa chica más designada y con más diálogo, tanto Flavio Perchman, Pablo Álvarez, el técnico y el presidente Ricardo Vairo, creo que alinearse muy bien porque los recursos son finitos y hay que errar lo menos posible. Si hay algo para criticar, creo que sí, lo de Otero por ahí el error no fue traerlo porque era un futbolista que por lo que se había visto de él en Brasil tenía muy buen manejo de pelota, muy buena pelota quieta, estaba bien físicamente, entonces esas son las cosas que con el diario del viernes era un jugador que estaba bien traído, en lo que sí creo que se falló es en no ir por el camino que sí se fue con Eduardo Vargas, donde había un contrato firmado de que en el caso de no rendir se rescindía automáticamente. En el caso de Otero eso quedó hablado, pero no firmado y lamentablemente el jugador no rindió y tuvimos algunos meses que tuvimos que seguir pagando parte de su salario. Creo que son errores que no deberían volverse a cometer, pero bueno, uno cuando lo trae siempre piensa en que va a rendir, pero hay que estar preparado y tener las herramientas por si no rinde (para) no quedarte con un futbolista con una inversión grande y sin jugar en el club.

- ¿Qué te generó cuando en directiva se dijo que no se pueden seguir comprando fichas “cuando el club no tiene caja”?

- No me genera demasiado porque está bien, son dos miradas del club bien diferentes de la que había y la que hay hoy, y eso no tiene nada de malo. Las dos posturas quieren lo mejor para Nacional, pero son bien diferentes, en eso no me sorprende porque por algo fuimos por dos caminos diferentes a querer la gobernabilidad del club. La postura esa que se muestra fue la de los seis años pasados y los números están y los resultados también, el socio sacará sus conclusiones. Nosotros en estos dos años lo mismo: tenemos los resultados deportivos que tenemos y el resultado económico que tenemos, eso lo analizará cada uno por cuál camino tiene que ir el club.

Yo de lo que estoy convencido de que Nacional como club grande tiene que apostar a más, jugar al achique puede ser en un momento de la historia del club, pero no es algo que tiene que ser duradero porque un club grande necesita invertir y tener el mejor plantel posible para competir porque, en definitiva, somos un club que necesitamos la gloria deportiva y siempre estás más cerca si podés traer mejores futbolistas que si no podés. Con los controles necesarios en lo económico, con los ajustes necesarios, cada vez afinando más el ojo, pero el camino creo que es este: seguir invirtiendo en fichas, valorizando esos activos, y no solo que rindan adentro de la cancha, sino que rindan económicamente cuando los vendas.

Yo insisto mucho en que siempre hay dos columnas en la parte económica-financiera del club: la de los ingresos y egresos, yo siento que la mayoría de las veces se está mirando con lupa los egresos y cómo podemos achicarlos para mejorar al club. Siento y estoy convencido de que el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros, y siempre voy a estar desde ese lado, es enfocarnos más en los ingresos y tratar de aumentarlos. Ese es el desafío que tiene el club por delante. Y no solo queda en un deseo, sino en hechos concretos: esta directiva piensa en eso y lo demuestra por ejemplo con el proyecto del Máster Plan como objetivo final, más allá de mejorar el estadio y toda la zona de La Blanqueada, va a tener un retorno económico y un aumento de ingresos al club de forma significativa, y ese es el camino que tenemos que transcurrir. Además yo creo que todavía tenemos posibilidades de aumentar la cantidad de socios. Si bien está gestión en dos años aumentó 8000 socios nuevos, tenemos que todavía redoblar esto porque el ingreso por socio impacta muchísimo y Nacional todavía tiene mucho margen para crecer.

Federico Britos, dirigente de Nacional, durante la entrevista con Ovación. Foto: Darwin Borrelli.

- ¿A nivel personal cuál es tu postura sobre el futuro de Daniel Carreño?

- Lo de Daniel Carreño hasta acá ha sido muy bueno, encontramos desde que llegó un camino que fue un colchón de puntos importante que no nos dio para el campeonato, pero sin dudas que hubo un cambio positivo. La única copa que él está disputando desde el principio es la Copa AUF Uruguay y está en la final, creo que sí hay que esperar al final para tener esa charla, no hay por qué adelantarla ni apurarse. Me parece bien de parte de Daniel y la directiva esperar hasta el final y ahí tener una charla con él y su cuerpo técnico, concluir cómo fueron estos meses y hablar del futuro a ver si estamos alineados para una continuidad de Daniel si está con la motivación y las ganas para afrontar todo un 2027 y ahí se sacarán conclusiones. Desde lo personal yo estoy muy conforme con el trabajo de Daniel.

- ¿A qué se debe el incremento del 7% en las cuotas sociales para la temporada 2027?

- Estas son subas que sí van de la mano con la inflación y el tipo de cambio. Cuando se ajusta se hace no solo por la inflación sino también por alguna variación que tenga el tipo de cambio porque Nacional cobra en pesos y paga en dólares, entonces siempre tenés que tener como un respaldo por la variación del tipo de cambio. Pero creo que es una suba que está dentro del entorno que se viene subiendo históricamente; acá no estamos subiendo el 25% de la cuota como sí pasó alguna vez, esto es en el entorno de la inflación y con el resguardo del tipo de cambio.