Luego de la última comisión directiva de Nacional se conocieron algunos detalles vinculados a la Memoria y el Balance Anual que los socios votarán el lunes 30 de noviembre en la Asamblea General Ordinaria. Entre los datos más destacados se encuentra el incremento de US$4.000.000 en el pasivo y un total de US$2.300.000 en pérdidas correspondientes al período entre el 1 de noviembre del 2025 y el 31 de octubre del 2026 .

Más allá de este lapso, Nacional tiene otra deuda importante con proveedores que no solo corresponde a la actual gestión, sino también a las anteriores. En total, son US$3.100.000 de los cuales US$500.000 corresponden a esta directiva y el restante lo arrastran de otros períodos.

Ovación le consultó a diferentes actores de la interna tricolor acerca del tema y trasladaron: “Básicamente se nos vende a mayor precio”. De todas formas, descartan que esta deuda les esté generando trabas en el día a día porque no ha habido cese de prestaciones de los servicios que necesitan a diario.

El aumento que tendrán las cuotas sociales en Nacional para 2027

Al margen de este tema, en la última directiva también se definieron otros detalles vinculados con el presupuesto del 2027, que tendrá algunas restricciones tomando en cuenta las erogaciones que han tenido que realizar. “Se definió un aumento del 7% para socios, butaquistas y gastos comunes de los palcos. Es lo que se corrige por inflación anualmente”, le dijo el dirigente Federico Britos a La Mañana del Fútbol (El Espectador Deportes).

De esta forma, el Bolso se asegura un ingreso extra para sus arcas tomando en cuenta que hoy tiene 60.000 socios pagantes y que eso representa directamente cerca del 35% de su presupuesto anual. La semana próxima recibirán un informe sobre los deportes anexos.