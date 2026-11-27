Nacional clasificó a la final de la Copa AUF Uruguay en la hora al vencer a Montevideo City Torque en Durazno con un gol de Tiziano Correa y deberá aguardar para conocer su rival en la definición. Tras el encuentro, Sebastián Coates dio sus sensaciones sobre lo que había sido el desarrollo del encuentro y fue consultado por su eventual retiro profesional, algo con lo que viene coqueteando desde el año pasado.

"Fue un partido difícil por lo que fue Torque en todo el año, y ellos también se jugaban una final, y por lo que significa para nosotros después del año que hicimos, que no fue bueno y ya hablamos mucho de eso", sostuvo. "Importante haber ganado hoy y ahora esperar quién nos toca en la final", expresó el capitán de Nacional, que conocerá su rival para el último juego una vez que se dispute el partido entre Juventud de Las Piedras y Danubio (lunes 30 de noviembre - 20:30).

Respecto a si ese cruce será su punto y aparte con el tricolor, expresó: "No sé si será mi último partido, lo estoy analizando y hablando con el club (...) Depende de muchas cosas, no es solo mi voluntad, depende de cosas del club, cuando termine el año veremos".

"Yo estoy dispuesto a jugar la final y después analizar todo"



Sebastián Coates habló sobre su posible continuidad en Nacional y analizó la victoria en la hora.



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"Los resultados del campeonato no fueron lo esperado pero al hincha le decimos que siga apoyando. Ojalá podemos ganar esta Copa que para muchos no significa mucho pero la estamos jugando", manifestó Coates, y cerró sobre el tema: "Yo estoy dispuesto a jugar la final y después analizar todo, porque no es solo querer quedarme o si puedo seguir ayudando al club, el físico juega en contra a veces, primero la final".

Respecto a la continuidad de Daniel Carreño dijo que "no quería meter presión" respondiendo pero que el DT hizo un buen trabajo y que "los sacó adelante". "Como profesional que es espectacular", agregó.

