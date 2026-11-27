Nacional se impuso 1-0 ante Montevideo City Torque y avanzó a la final de la Copa AUF Uruguay, su último tren para estar en la fase 1 de la Copa Libertadores 2027. Tras la victoria, Daniel Carreño analizó el encuentro y se refirió a su "humor" para continuar en el club como entrenador.

“Haber cumplido con el objetivo de llegar a la final, de luchar por esta copa que nos va a poner en el objetivo que es clasificar a la Copa Libertadores”, resumió desde la cancha al ser entrevistado en DSports sobre lo que le dejó la victoria ante City Torque. “El primer tiempo tuvimos algunas ocasiones. Partido muy parejo, Torque un poco más con balón, quizás un poco más claro, nosotros con mucha energía, mucha actitud, siendo un poco más verticales. En el segundo tiempo y sobre todo en la parte final, demostramos que queríamos ganar el partido, no queríamos ir a penales, con mucho empuje, con mucha actitud y la verdad es que nos merecíamos este triunfo”, analizó.

Luego donde dejó varios conceptos sobre su estadía en Nacional y, ante la consulta de sobre si su continuidad dependía de ganar la final, dijo: “No, de mí solo depende de la manera que me hablen, de lo que me ofrezcan, no solo la parte monetaria, sino qué va a pasar el año que viene”.

“Yo tengo ánimo para ser entrenador y no parar. Si no es aquí, será en otro lado. Yo no tengo ganas de descansar por ahora. Así que el ánimo lo tengo. Creo que la charla y la manera que se encare esa charla es lo que me va a motivar. Cuando fueron a buscar a mi casa, yo les pregunté: ‘¿Me vienen a convencer o yo tengo que convencerlos?’. Y ahí surgió una charla y creo que entre los dos. Y les voy a hacer la misma pregunta. Yo ya entrené, ya me vieron. Ahora háganlo ustedes, a ver qué es lo que hay”.

“La verdad es que me quiero quedar, porque quiero trabajar y porque quiero a este club y porque me siento cómodo, porque me tratan bien, pero igual quiero esperar que termine la jornada, que termine el último partido y después sentarme y darle tiempo a los dirigentes que tienen que resolver muchas cosas a nivel de institución y sentarnos a hacer esa charla. Quizá ellos me digan que no tienen ganas de que yo siga, así que vamos a esperar una semana más”, culminó.

En zona mixta, el DT también destacó que "la actitud del equipo cambió" para bien y que eso cambia "su humor".

Respecto al equipo dijo: "Fuimos el equipo que quiso ganar y se notó, en los últimos minutos Nacional parecía una fiera".

Por último, se refirió a la "charla que se prometieron" con los dirigentes. "Les pedí que no habláramos de jugadores o entrenadores antes de que termine la temporada. Quiero trabajar en este club, lo quiero, sería ideal pero es muy pretencioso de mi parte decir que yo quiero seguir; no es una cuestión de dinero, me siento muy cómodo, es un equipo que quiero, al igual que Wanderers, pero no depende de mí".