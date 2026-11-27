Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional, habló este viernes por la mañana tras la clasificación del tricolor a la final de la Copa AUF Uruguay y dijo que la actual gestión ha vendido por "más de US$32.000.000". También se refirió al presupuesto que destinan en la actualidad a los sueldos de los futbolistas: "Creo que salarialmente sí tenemos que rever cosas", afirmó.

Al ser consultado por La Mañana del Fútbol (El Espectador Deportes) acerca de si es real o no que no están cuidando el dinero del tricolor, respondió en primera instancia: "En absoluto, yo desde que estamos vendí más de US$32.000.000, vendimos por esa cantidad y yo te diría que las inversiones que no nos salieron son por US$2.500.000. Porque te voy a poner un caso: desde que está Luciano Boggio Nacional jugó 100 partidos, ayer él jugó su partido 91 y la inversión de Boggio de US$1.000.000 del año pasado, es verdad que no lo volvimos a vender, pero yo te pregunto: ¿a vos no te parece que Boggio nos dio resultado? Entonces yo tengo de inversiones que no nos resultaron US$2.500.000, o si querés redondeando US$3.000.000, y vendimos por US$32.000.000. Aparte de eso, si se vende a Patiño, de esos US$3.000.000 ya te bajo US$600.000 o US$700.000, o sea, yo no creo que esté ahí, yo creo que hay muchos factores que han incidido".

Y agregó: "Creo que salarialmente sí tenemos que rever cosas y ahí sí me hago más cargo, pero también hay circunstancias que… Cuando renovamos a Maxi Gómez este año, cuando vas a renovarle a un jugador que tiene contrato, que se lo vas a extender es porque anda bien y no hay manera de que vos no tengas que pagarle más".

En este sentido, puso un ejemplo de un futbolista que hasta mitad de año representó al Bolso: "Nos pasó con el Diente López en la primera renovación a mitad del 2025. En ese momento el Diente había hecho un muy buen semestre del 2024, el último, más allá de que Nacional no logró llegar a la final había hecho 16 goles en un semestre, y el primer semestre del 2025 que no fue espectacular, pero fue un buen semestre. El tenía un montón de goles y cómo hacés para a mitad de año decir: ‘no, no, ta, que se vaya el Diente’ en ese momento. Y terminamos pagando una cifra muy cara por la renovación y hay veces que las circunstancias te van llevando a eso, creo que igual nos faltó en algunos casos decir: ’bueno, no’ y dejarla pasar porque se nos fue para arriba el presupuesto en la parte económica".

Ricardo Vairo y Flavio Perchman, presidente y vicepresidente de Nacional en el Gran Parque Central. Foto: Estefania Leal.

"Y a eso sumale la de Rómulo Otero que salió mal porque fue por dos años y no podíamos seguir pagando lo que pagábamos, entonces tuvimos un paliativo de la ida a Brasil, pero nos quedó una cuenta con él de excedente y las rescisiones a mitad de año más los tres cambios de técnico ya el año pasado y ahora este con rescisiones respectivas. Porque aparte no son solo rescisiones de los propios técnicos, sino que también técnico nuevo. Bueno, en el caso de Daniel (Carreño) no porque él llegó y ya estaba todo el pescado vendido, pero Jadson Viera armó su equipo a principio de año, se fue, vino Bava y vinieron jugadores que quería Jorge, entonces también eso nos hizo…. Yo lo que digo es que acá no hubo negocio de ningún tipo, acá lo que se intentó siempre es intentar ir a ganar y mejorar", profundizó el dirigente.

Respecto de la evolución que percibió en el equipo en el tramo final del año precisó: "Y bueno, para mí el segundo semestre mejoramos bastante porque por algo estuvimos a un partido de quedar punteros y de pelear el título. Está bien, el día de Liverpool no se nos dio en un partido que era para un empate que nos mantenía con vida, ese día no se nos dio y se nos fue la ilusión del campeonato, pero lo que hemos hecho es intentar, esa es la verdad".