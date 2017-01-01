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Plato de ducha con sarro incrustada.

Cómo eliminar el sarro de la ducha y evitar la reducción de presión según los expertos

Hoja de laurel en la funda del celular. Imagen creada con IA

Por qué cada vez más personas guardan una hoja de laurel en la funda del celular y qué significa este ritual

Ramas de romer en un frasco. Imagen creada con IA

¿Para qué sirve poner un frasco con romero en el dormitorio? Sus posibles beneficios para crear un ambiente más relajante

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Cómo quitar el olor a humedad de las toallas y qué hábitos ayudan a mantenerlas frescas por más tiempo

Rollo de papel higiénico.

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Canela en mayo para atraer abundancia, prosperidad y armonía en el hogar con prácticas del Feng Shui

Vinagre blanco.

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Por qué usar clavos oxidados en macetas se vuelve popular para aportar hierro y favorecer plantas

Persona con frío en su casa, abrigada

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Solución natural: esta es la fruta que irrita a las cucarachas y las aleja de la cocina

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