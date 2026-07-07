Cómo quitar el olor a humedad de las toallas y qué hábitos ayudan a mantenerlas frescas por más tiempo

Las toallas de baño suelen acumular humedad por su contacto constante con el agua y, si no logran secarse correctamente, pueden desarrollar malos olores. La falta de ventilación y el secado insuficiente también favorecen la aparición de hongos y moho en las fibras.

Para evitar este problema, además de procurar un buen secado, existen algunos métodos caseros que pueden ayudar a eliminar el olor a humedad y mantener las toallas en mejores condiciones.

Cómo eliminar el mal olor

Según el blog especializado La Mallorquina, una opción es incorporar una taza de vinagre blanco durante el ciclo de lavado, junto con el detergente habitual. El vinagre actúa como un desinfectante natural y también puede funcionar como suavizante.

Luego se recomienda realizar un segundo ciclo de lavado agregando media taza de bicarbonato de sodio, que ayuda a neutralizar los malos olores y aporta frescura a la tela.

Foto: Public Domain Pictures.

Una vez lavadas, lo ideal es tender las toallas al sol para facilitar la eliminación de la humedad que pueda quedar retenida entre las fibras.

Otra alternativa es añadir algunas gotas de aceites aromáticos durante el lavado, para aportar un aroma agradable y propiedades antibacterianas.

Si el olor persiste, el blog recomienda remojar las toallas en agua caliente con sal, un método que puede ayudar a eliminar las bacterias responsables del mal olor.

Cómo prevenir la humedad

Además del lavado, la forma de secar y guardar las toallas también influye en su conservación.

Los especialistas aconsejan secarlas completamente después de usarlas o de lavarlas y evitar dejarlas colgadas detrás de la puerta del baño o dentro del cesto de ropa sucia, donde la humedad suele acumularse.

También recomiendan lavarlas al menos una vez por semana y no sobrecargar la lavadora, para que el detergente pueda distribuirse correctamente y las prendas se enjuaguen de manera más eficiente. Si es necesario, puede realizarse un enjuague adicional.

Por último, una vez secas, lo ideal es guardarlas en un lugar fresco y seco para ayudar a prevenir la aparición de malos olores y humedad.

En base a El Universal/GDA