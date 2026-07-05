Ni el inodoro ni las canillas: este es el objeto del hogar que acumula más bacterias en los análisis
Estudio revela qué utensilios albergan más microorganismos, cómo desinfectarlos para evitar riesgos y por qué este es el espacio de la casa más contaminado.
Aunque muchas personas asocian el baño con el lugar más contaminado del hogar, investigaciones muestran que algunos objetos de la cocina pueden albergar una mayor cantidad de microorganismos debido a la humedad, los restos de alimentos y la manipulación constante.
Uno de los estudios más citados sobre este tema fue realizado por NSF International, una organización independiente dedicada a la investigación y certificación en salud pública y seguridad alimentaria. Sus análisis encontraron que varios utensilios de cocina presentan una elevada presencia de bacterias indicadoras de contaminación cuando no se limpian adecuadamente.
Según la investigación, más del 75 % de las esponjas de cocina analizadas contenían bacterias coliformes, un grupo de microorganismos utilizado como indicador de contaminación e higiene deficiente. Algunas cepas de Escherichia coli pertenecen a este grupo, aunque la presencia de coliformes no implica necesariamente la existencia de bacterias patógenas.
La combinación de humedad permanente, restos de alimentos y el contacto frecuente con superficies contaminadas convierte a las esponjas en un ambiente ideal para la proliferación de microorganismos, especialmente si se utilizan para limpiar superficies donde hubo carne cruda.
El fregadero o lavaplatos fue otro de los elementos con mayores niveles de contaminación. En el estudio, cerca del 45 % presentó bacterias coliformes. Los investigadores atribuyen este resultado a la acumulación de restos de comida, verduras sin lavar, jugos de carnes y al contacto continuo con esponjas contaminadas.
En el baño, el portacepillos de dientes fue el elemento que registró mayores niveles de bacterias en los hogares analizados, superando incluso a otras superficies que suelen considerarse más sucias, como el asiento del inodoro o las canillas.
Los especialistas recomiendan reemplazar o desinfectar regularmente las esponjas de cocina, limpiar el lavaplatos después de manipular alimentos crudos, lavar con frecuencia los recipientes de las mascotas y seguir las indicaciones del fabricante para higienizar las cafeteras. Estas medidas ayudan a disminuir la proliferación de microorganismos y reducen el riesgo de contaminación cruzada durante la preparación de los alimentos.
Con base en El Tiempo/GDA
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