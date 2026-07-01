El motivo por el que se volvió popular poner un limón debajo de la cama y sus efectos en el dormitorio

El limón es una fruta muy versátil que forma parte de la gastronomía, los remedios caseros y numerosas tareas del hogar. Sin embargo, en los últimos años también se volvió protagonista de un curioso ritual viral en redes sociales: poner un limón debajo de la cama. Según diversas creencias relacionadas con el esoterismo, este cítrico ayudaría a eliminar las energías negativas, atraer la abundancia y favorecer un mejor descanso.

La práctica consiste en colocar un limón cerca del lugar donde se duerme con el objetivo de armonizar el ambiente y crear una atmósfera más relajante. Existen distintas formas de llevar a cabo este ritual. Algunas personas recomiendan dejar un limón cortado sobre un plato, mientras que otras prefieren dividir la fruta en cuatro partes y colocarla en un recipiente con agua.

Quienes defienden esta costumbre sostienen que el limón tiene la capacidad de absorber la envidia, las malas energías y las tensiones acumuladas en el entorno, contribuyendo así a purificar el ambiente. No obstante, más allá de estas creencias, también existe una explicación más práctica. El característico aroma del limón es percibido por muchas personas como fresco y relajante, lo que podría favorecer una sensación de bienestar antes de dormir e influir positivamente en la calidad del descanso.

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Además, la revista Glamour señala que el limón posee propiedades desinfectantes naturales, por lo que podría ayudar a purificar el aire del dormitorio y disminuir los malos olores que suelen concentrarse en ambientes cerrados. A esto se suma otra ventaja especialmente valorada en épocas de calor: su fragancia cítrica puede actuar como un repelente natural de insectos, ayudando a mantener alejados a los mosquitos o zancudos de la habitación.

Para quienes realizan este ritual, es recomendable reemplazar el limón cada pocos días, ya que con el paso del tiempo pierde frescura y disminuye la intensidad de su aroma. Si bien no existe evidencia científica que demuestre que esta fruta pueda modificar las energías negativas del ambiente, sus características como aromatizante natural, su agradable fragancia y sus propiedades de limpieza ayudan a explicar por qué esta tradición continúa vigente.

Su bajo costo, la facilidad para conseguirlo y sus múltiples aplicaciones convierten al limón en una opción muy popular para quienes buscan soluciones caseras para mejorar el ambiente del hogar. Así, la costumbre de poner un limón debajo de la cama sigue combinando elementos de la tradición popular, las creencias espirituales y algunos beneficios prácticos relacionados con la purificación del aire, el control de olores y el bienestar dentro del dormitorio.