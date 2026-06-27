Las frutas que conviene evitar de noche, según un cardiólogo, para no afectar la calidad del sueño

Las frutas suelen asociarse con una alimentación saludable, pero el momento del día en que se consumen también puede influir en algunos procesos del organismo. Así lo planteó el cardiólogo Aurelio Rojas, quien compartió recomendaciones sobre qué frutas elegir durante la noche para favorecer un mejor descanso y cuáles conviene moderar por su posible impacto en la calidad del sueño.

Según explicó el especialista en un video difundido a través de redes sociales, algunas frutas pueden generar una respuesta insulínica más elevada durante la noche, lo que podría interferir con el descanso nocturno.

Frutas que podrían alterar el descanso

De acuerdo con Rojas, frutas como la banana, las uvas, el mango y el ananá pueden provocar un aumento más marcado de los niveles de insulina cuando se consumen por la noche.

El cardiólogo señaló que este efecto podría fragmentar el sueño y hacer que la persona se despierte con sensación de cansancio al día siguiente.

No obstante, aclaró que esto no significa que sea necesario eliminar las frutas de la cena. La recomendación pasa por optar por variedades con menor impacto glucémico y que, además, aporten nutrientes asociados al descanso y a la recuperación del organismo.

Kiwis, limas y manzana Granny Smith. Foto: Freepik.

Las opciones recomendadas para la noche

Entre las frutas que considera más adecuadas para el horario nocturno, Rojas destacó en primer lugar al kiwi. Según indicó, se caracteriza por su aporte de vitamina C, por contener precursores de serotonina y por presentar un índice glucémico bajo.

El especialista afirmó que distintas investigaciones han vinculado su consumo con una mejor conciliación del sueño. Además, mencionó beneficios potenciales para el sistema inmunitario y la microbiota.

En segundo lugar ubicó a los frutos rojos, especialmente los arándanos. Explicó que son ricos en polifenoles con acción antiinflamatoria y que contribuyen al cuidado de la salud cardiovascular.

Foto: Unsplash.

Asimismo, sostuvo que estas frutas no generan picos importantes de glucosa ni estimulan el sistema nervioso durante la noche, características que podrían favorecer un descanso más estable.

La tercera recomendación fue la manzana. Rojas aconsejó consumirla bien lavada y con cáscara, ya que aporta pectina, una fibra soluble que favorece la digestión y aumenta la sensación de saciedad.

Según explicó, este efecto podría contribuir a un mejor descanso nocturno y ayudar a disminuir la sensación de hambre al despertar.

En base a El Tiempo/GDA