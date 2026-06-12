Dónde colocar la lavanda según el Feng Shui para purificar el hogar y mejorar el descanso

Para quienes siguen los principios del Feng Shui, la ubicación de ciertos objetos y plantas dentro de la casa puede influir en la sensación de armonía y bienestar del ambiente. Entre las especies más valoradas por esta filosofía oriental aparece la lavanda, una planta que no solo destaca por su aroma característico, sino también por el simbolismo que se le atribuye.

Según esta tradición, la lavanda está vinculada con la calma, el equilibrio emocional y la purificación de los espacios. Por eso suele recomendarse para crear entornos más serenos y agradables dentro del hogar.

Uno de los lugares considerados más favorables para colocarla es la entrada principal de la vivienda. Desde la mirada del Feng Shui, la puerta de acceso representa el punto por donde ingresa la energía al hogar, por lo que situar allí una planta de lavanda ayudaría a promover una atmósfera acogedora y de protección para quienes viven o visitan la casa.

La filosofía también aconseja ubicarla en sectores con abundante luz natural. Ventanas bien iluminadas, balcones y terrazas son algunos de los espacios recomendados, ya que permiten que la planta se desarrolle adecuadamente y, al mismo tiempo, contribuya a generar una sensación de frescura y bienestar.

Lavanda. Foto: Pixabay.

Otra ubicación habitual es el dormitorio. En este ambiente, la lavanda se asocia con el descanso y la tranquilidad. Colocarla cerca de una ventana o sobre una mesa auxiliar es una de las opciones sugeridas para quienes buscan crear un espacio más relajante.

Más allá del lugar elegido, el Feng Shui pone especial énfasis en que la planta se mantenga en ambientes ordenados y luminosos. La idea es que un entorno cuidado favorezca tanto el crecimiento de la lavanda como la armonía general del espacio.

Una mujer entre plantas de lavanda. Foto de Frank Marino en Unsplash

Dentro de esta tradición, además, la planta posee una fuerte carga simbólica. Se la relaciona con valores como la armonía familiar, la serenidad, la protección energética, la limpieza de los ambientes y el equilibrio entre las distintas áreas del hogar.

Aunque estas creencias no cuentan con respaldo científico, muchas personas las incorporan como una forma de organizar y decorar sus espacios. En ese contexto, la lavanda continúa siendo una de las plantas favoritas para quienes buscan sumar un toque de naturaleza, aroma y significado a su casa.

Con base en El Tiempo/GDA