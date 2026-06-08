Por qué recomiendan bañarse con sal marina: el ritual de Feng Shui para limpiar energías

En la filosofía del Feng Shui, el cuidado de los espacios y de la energía personal ocupa un lugar central. Dentro de las prácticas más difundidas se encuentra el baño con sal marina, un ritual que, según sus seguidores, ayuda a liberar energías estancadas, promover la relajación y generar una sensación de renovación.

Los especialistas en esta disciplina consideran que la sal marina posee propiedades simbólicas asociadas con la limpieza y la purificación. Por ese motivo, suele utilizarse en distintos rituales destinados a eliminar bloqueos energéticos y favorecer un mayor equilibrio en la vida cotidiana.

Un ritual vinculado a la limpieza energética

De acuerdo con el Feng Shui, la sal marina actúa como un elemento capaz de absorber energías consideradas densas o negativas. Por ello, muchas personas la incorporan a sus baños con la intención de liberar tensiones acumuladas y recuperar una sensación de armonía.

La práctica también se relaciona con la búsqueda de prosperidad y abundancia. Según esta tradición, eliminar bloqueos energéticos permite que la energía fluya con mayor facilidad tanto en el hogar como en la vida personal.

Además del componente simbólico, el baño suele asociarse con un momento de pausa y desconexión, favoreciendo la relajación y el bienestar general.

Mujer en una bañera toma un baño relajante mientras lee un libro. Foto: Freepik.

Los beneficios que se le atribuyen para la piel

Los seguidores de esta práctica sostienen que el agua con sal marina también puede contribuir a purificar la piel. Esta creencia está ligada a las propiedades que tradicionalmente se atribuyen al agua salada y a la sensación de limpieza que deja tras el baño.

Por esa razón, los baños con sal marina son utilizados tanto como un ritual de bienestar emocional como una práctica de cuidado personal.

Hombre en una bañera toma un baño relajante. Foto: Freepik.

Aunque el Feng Shui interpreta estos efectos desde una perspectiva energética, quienes adoptan esta costumbre suelen destacar la sensación de relajación profunda y renovación que experimentan después de realizarla.

En base a El Tiempo/GDA