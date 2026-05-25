Cómo limpiar y proteger la energía del hogar en invierno, según el feng shui y prácticas energéticas

Con la llegada del frío, cada vez es más habitual recibir familia y amigos dentro de casa, incluso cuando contamos con espacios al aire libre. Si bien estos encuentros suelen ser cálidos y reconfortantes, también pueden generar desajustes energéticos en el hogar. La poca ventilación, la menor entrada de luz solar y las distintas energías que circulan pueden hacer que los ambientes se carguen de vibraciones densas o pesadas.

Muchas veces, luego de recibir visitas -o incluso durante el encuentro- comenzamos a sentir incomodidad, cansancio, dolor de cabeza, pesadez corporal, tensión en la nuca o bostezos frecuentes. Según el feng shui y las prácticas energéticas, estas sensaciones pueden estar relacionadas con un ambiente cargado y con la necesidad de proteger tanto nuestro espacio como nuestra propia energía.

Por eso, hoy quiero compartirles tres pasos simples pero importantes para proteger, armonizar y limpiar nuestros ambientes, y también a nosotros mismos, de las energías ajenas.

Preparar el ambiente

Antes de recibir visitas, es recomendable preparar energéticamente el hogar. Un recurso sencillo es colocar en la entrada un felpudo con un puñado de sal gruesa debajo, para ayudar a limpiar energéticamente a quienes ingresan. También podemos sumar algún amuleto de protección o un móvil de madera, metal o piedras naturales, que ayude a transmutar las energías.

En el espacio donde se desarrollará la reunión conviene incorporar elementos que aporten equilibrio y armonía, como plantas de hojas redondeadas, piedras de cuarzo o amatista, fuentes de agua, aromas suaves de lavanda o eucaliptus y luz cálida. Lo ideal es elegir las combinaciones que más nos representen y hagan sentir cómodos a nuestros invitados.

También es importante verificar que en ese ambiente estén presentes los cinco elementos del feng shui: Fuego, Tierra, Metal, Agua y Madera. Cuando estos elementos se encuentran equilibrados, tanto quienes visitan el hogar como quienes viven en él pueden sentirse más a gusto, favoreciendo encuentros agradables y armónicos.

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Proteger nuestra energía

Además de cuidar el ambiente, también debemos protegernos nosotros mismos. Absorber energías ajenas, especialmente aquellas de baja vibración, puede afectarnos tanto en lo emocional como en lo físico.

Para esto podemos recurrir a amuletos personales, ya sea en colgantes, caravanas o incluso guardados en un bolsillo. También es útil aplicar perfume en zonas energéticas como muñecas, nuca y tobillos. Otra alternativa, para quienes se animen, es cubrir la zona del ombligo, ya que se considera un punto energético muy importante del cuerpo.

La clave está en generar una sensación de resguardo y bienestar personal durante los encuentros sociales, especialmente en épocas donde permanecemos más tiempo en espacios cerrados.

Limpiar y reequilibrar

Una vez finalizada la reunión y cuando las visitas ya se hayan retirado, llega el momento de recuperar el equilibrio energético del hogar. Y no se trata únicamente de ordenar o limpiar físicamente, sino de volver a impregnar el espacio con nuestra propia energía.

Aromatizante natural para el hogar. Foto: Freepik.

Para esto podemos realizar una limpieza con una mezcla de agua y vinagre en partes iguales, sumando algunas gotas de una esencia aromática a gusto. Luego, es recomendable sahumar el ambiente, especialmente los rincones o habitaciones donde se desarrolló el encuentro.

En estos casos funcionan muy bien los sahúmos de laurel y romero, ya que ayudan a proteger, armonizar y dar apertura energética a los espacios.

Recibir personas en casa no implica abrirle la puerta a energías negativas ni actuar desde el miedo. No se trata de desconfiar de quienes nos visitan, sino de incorporar pequeños hábitos que nos ayuden a mantener la armonía y el bienestar dentro de los espacios.

Cada persona carga consigo su propia energía, emociones y estados anímicos. Y muchas veces esas vibraciones quedan impregnadas en los ambientes si no realizamos una limpieza posterior. Cuidar nuestro hogar y campo energético también es cuidarnos a nosotros mismos, preservar nuestra calma y equilibrio.