El horario recomendado para abrir las ventanas y renovar la energía del hogar, según el Feng Shui

Abrir las ventanas al comenzar el día no solo permite el ingreso de aire fresco y luz natural. De acuerdo con el Feng Shui, esta práctica también ayudaría a liberar las energías acumuladas durante la noche y a generar un entorno más equilibrado dentro del hogar.

Según esta filosofía oriental de origen chino, el horario ideal para abrir las ventanas sería entre las 7 y las 9 de la mañana.

En esa franja horaria, el inicio de la actividad diaria y la circulación de aire fresco representarían una oportunidad para renovar el ambiente y permitir el ingreso de energía positiva.

Hombre trabaja mirando por la ventana. Foto: Freepik.

El Feng Shui sostiene que mantener los espacios ventilados ayuda a evitar el estancamiento del “chi”, concepto asociado a la energía vital presente en todos los ambientes. Por ese motivo, especialistas en esta práctica recomiendan incorporar la ventilación diaria como parte de la rutina doméstica.

Los beneficios que se asocian a ventilar la casa por la mañana

Entre los efectos vinculados a este hábito aparecen la renovación de la energía acumulada dentro de los ambientes, una mayor sensación de armonía y la disminución de la pesadez en habitaciones cerradas.

La entrada de luz natural también tendría un rol importante dentro de esta práctica, ya que se la relaciona con claridad, vitalidad y equilibrio. Por eso, los espacios bien iluminados suelen considerarse más favorables para el descanso y la concentración.

Otra de las recomendaciones habituales consiste en abrir más de una ventana al mismo tiempo durante algunos minutos. De esta manera, se favorecería una circulación de aire más eficiente y una renovación más rápida del ambiente.

Otros hábitos que recomienda el Feng Shui en el hogar

Además de ventilar diariamente, el Feng Shui aconseja mantener los espacios ordenados y evitar la acumulación innecesaria de objetos, ya que el desorden podría interferir con la circulación energética.

También suele recomendarse el uso de plantas naturales cerca de las ventanas como una forma de reforzar la conexión con la naturaleza y aportar una mayor sensación de frescura dentro de la vivienda.

Mujer mirando por la ventana. Imagen generada con IA

Otra práctica sugerida es correr las cortinas durante las primeras horas del día para permitir el ingreso de luz solar, especialmente en ambientes donde se pasa gran parte del tiempo, como dormitorios y espacios de trabajo.

Los beneficios prácticos de ventilar la casa todos los días

Más allá de las creencias asociadas al Feng Shui, especialistas en salud ambiental coinciden en que ventilar el hogar a diario puede aportar distintos beneficios para la calidad del aire y el bienestar en espacios cerrados.

Entre ellos se destacan la mejora de la calidad del aire interior, la disminución de la humedad acumulada, la reducción de olores persistentes y la renovación del oxígeno en ambientes cerrados. Además, ayuda a disminuir la concentración de polvo y partículas en el aire y favorece espacios más saludables durante épocas de bajas temperaturas, cuando las ventanas suelen permanecer cerradas durante más tiempo.

En base a El Tiempo/GDA