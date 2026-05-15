Tu casa te envía señales: cómo transformar los ambientes para eliminar la tensión según el Feng Shui

El estado de una casa no solo influye en la comodidad cotidiana: para el Feng Shui, también impacta directamente en el bienestar emocional. Esta filosofía oriental sostiene que la energía circula permanentemente por los ambientes y que ciertos hábitos, sonidos o acumulaciones pueden interrumpir ese equilibrio, generando sensación de tensión, cansancio o pesadez.

Dentro de esta mirada, el ruido constante aparece como uno de los principales factores de desequilibrio. Televisores encendidos durante horas, alarmas repetitivas, timbres estridentes o dispositivos electrónicos funcionando como sonido de fondo pueden producir saturación mental y dificultar la sensación de calma dentro del hogar.

También se consideran problemáticos los sonidos bruscos, como puertas que rechinan o golpes fuertes al cerrarse. Según el Feng Shui, este tipo de estímulos altera la armonía de los espacios y favorece una energía más tensa.

La filosofía también vincula el desorden con el bloqueo energético. Guardar objetos rotos, acumular elementos sin uso o llenar los ambientes de estímulos visuales genera una sensación de saturación que afecta tanto la circulación dentro de la casa como el descanso mental.

Aromatizante natural para el hogar. Foto: Freepik.

Las discusiones frecuentes o los ambientes cargados de conflicto también son interpretados como elementos que alteran la energía del hogar. A esto se suma la falta de ventilación o los espacios excesivamente cerrados, que pueden transmitir una percepción de estancamiento.

Cómo generar un ambiente más armónico

Las prácticas más recomendadas por el Feng Shui apuntan a recuperar la sensación de equilibrio a través de cambios simples en la rutina doméstica. Entre ellos se destacan:



Mantener despejadas puertas, ventanas y pasillos para favorecer la circulación.

Ventilar los ambientes y aprovechar la luz natural.

Incorporar plantas y elementos naturales para aportar sensación de vitalidad.

Reducir el exceso de decoración, cables y objetos acumulados.

Realizar limpiezas frecuentes y descartar elementos deteriorados.

Utilizar sonidos suaves, como música tranquila, campanas de viento o agua en movimiento.

Planta en maceta y pareja desenfocada de fondo. Foto: Freepik.

Más que una cuestión decorativa, el Feng Shui plantea que el entorno influye en el estado emocional diario. Por eso, propone transformar la casa en un espacio visualmente liviano, silencioso y equilibrado, donde la energía pueda circular sin obstáculos y favorecer una mayor sensación de tranquilidad.

Con base en El Tiempo/GDA