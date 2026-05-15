Tu casa te envía señales: cómo transformar los ambientes para eliminar la tensión según el Feng Shui
¿Sentís cansancio o pesadez? Conocé por qué el Feng Shui vincula el ruido constante con el bloqueo de energía y hábitos simples para recuperar la paz en casa.
El estado de una casa no solo influye en la comodidad cotidiana: para el Feng Shui, también impacta directamente en el bienestar emocional. Esta filosofía oriental sostiene que la energía circula permanentemente por los ambientes y que ciertos hábitos, sonidos o acumulaciones pueden interrumpir ese equilibrio, generando sensación de tensión, cansancio o pesadez.
Dentro de esta mirada, el ruido constante aparece como uno de los principales factores de desequilibrio. Televisores encendidos durante horas, alarmas repetitivas, timbres estridentes o dispositivos electrónicos funcionando como sonido de fondo pueden producir saturación mental y dificultar la sensación de calma dentro del hogar.
También se consideran problemáticos los sonidos bruscos, como puertas que rechinan o golpes fuertes al cerrarse. Según el Feng Shui, este tipo de estímulos altera la armonía de los espacios y favorece una energía más tensa.
La filosofía también vincula el desorden con el bloqueo energético. Guardar objetos rotos, acumular elementos sin uso o llenar los ambientes de estímulos visuales genera una sensación de saturación que afecta tanto la circulación dentro de la casa como el descanso mental.
Las discusiones frecuentes o los ambientes cargados de conflicto también son interpretados como elementos que alteran la energía del hogar. A esto se suma la falta de ventilación o los espacios excesivamente cerrados, que pueden transmitir una percepción de estancamiento.
Cómo generar un ambiente más armónico
Las prácticas más recomendadas por el Feng Shui apuntan a recuperar la sensación de equilibrio a través de cambios simples en la rutina doméstica. Entre ellos se destacan:
- Mantener despejadas puertas, ventanas y pasillos para favorecer la circulación.
- Ventilar los ambientes y aprovechar la luz natural.
- Incorporar plantas y elementos naturales para aportar sensación de vitalidad.
- Reducir el exceso de decoración, cables y objetos acumulados.
- Realizar limpiezas frecuentes y descartar elementos deteriorados.
- Utilizar sonidos suaves, como música tranquila, campanas de viento o agua en movimiento.
Más que una cuestión decorativa, el Feng Shui plantea que el entorno influye en el estado emocional diario. Por eso, propone transformar la casa en un espacio visualmente liviano, silencioso y equilibrado, donde la energía pueda circular sin obstáculos y favorecer una mayor sensación de tranquilidad.
Con base en El Tiempo/GDA
¿Encontraste un error?