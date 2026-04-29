El error más común con Sansevieria que puede marchitar sus hojas y atraer mala suerte, según el Feng Shui

La lengua de suegra, también conocida como Sansevieria, es una de las plantas más famosas del Feng Shui por aportar y proteger la buena energía. Sin embargo, para cumplir tal función, expertos advierten que lo más importante es su ubicación en el hogar.

La popularidad de esta planta, además de sus propiedades energéticas, radica en su bajo mantenimiento, requiriendo cuidados mínimos y poca atención (aunque cuan mayor atención, mejor energía desprenderá). Por eso, suele ser la elegida para aquellas personas que quieren incorporar el verde en sus hogares, sin necesidad de ser expertos ni tener mano verde.

Según el Feng Shui, la lengua de suegra protege y purifica la energía; no sólo conserva la buena energía del hogar sino que resguarda frente a energías densas provenientes del exterior. De todas formas, el impacto que tiene su ubicación en el hogar para hacer efecto es clave.

Como explica la experta en Feng Shui, Tatiana Balostro: "Sus hojas alargadas y puntiagudas proyectan una energía de características similares: intensa, cortante, directa. Este tipo de vibración no favorece la comunicación ni tampoco el clima armónico dentro de los espacios interiores, e incluso puede interferir en la sensación de calma".

Opciones ideales para colocar la Sansevieria

En este sentido, Balostro sugiere que lo ideal es ubicar la Sansevieria en el exterior, de modo que pueda proteger sin interferir con la energía del propio hogar. Dentro de sus recomendaciones, destaca su posición cerca de la entrada "pero no pegada a la puerta: lo recomendable es dejar una distancia aproximada de dos metros, siempre que se disponga de un patio frontal. De esta manera, funciona como filtro, permitiendo que ingrese lo positivo y bloqueando lo negativo".

También detalla que se puede colocar en un muro lateral, esquinas exteriores o balcones, para favorecer el flujo energético y cuidar de esos mismos espacios que, según el Feng Shui, son los más vulnerables y descuidados. En caso de contar con espacios exteriores como un patio, aquí la Sansevieria funcionaría directamente como resguardo al encontrarse en una punta del hogar, que en la disciplina se conoce como "hacer tortuga".

Plantas en el Feng Shui Foto: Tatiana Balostro

En qué lugares no se puede ubicar la Sansevieria