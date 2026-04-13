Por qué cada vez más personas ponen arroz debajo de su cama: el significado oculto de este hábito de bienestar

En la búsqueda de bienestar dentro del hogar, cada vez más personas vuelven la mirada hacia prácticas tradicionales que proponen una relación más consciente con los espacios. En ese marco, una costumbre asociada al Feng Shui ha empezado a circular con fuerza en redes sociales y conversaciones cotidianas: colocar un recipiente con arroz debajo de la cama como parte de un ritual vinculado al descanso.

La idea no surge de la nada. A lo largo del tiempo, distintas culturas han desarrollado formas de organizar el entorno doméstico con la premisa de que el espacio influye en cómo nos sentimos. Desde la disposición de los muebles hasta la ventilación o el uso de ciertos objetos, estas prácticas apuntan a generar equilibrio entre el ambiente y la experiencia cotidiana.

En el caso del Feng Shui, una disciplina de origen chino con más de tres mil años de historia, este vínculo se explica a través del concepto de chi, entendido como la energía vital que circula en los espacios. Según este enfoque, la manera en que se distribuyen los elementos dentro del hogar puede favorecer —o entorpecer— ese flujo, impactando en el bienestar físico, emocional y mental.

Arroz. Foto: Pixabay

Dentro de esta lógica, el dormitorio ocupa un lugar central. No es solo el espacio donde se duerme, sino también donde se recupera energía y se procesan las experiencias del día. Por eso, cada objeto que forma parte de ese ambiente adquiere un significado particular.

El arroz, en este contexto, no es un elemento cualquiera. En diversas culturas asiáticas, se lo asocia con la abundancia, la estabilidad y el sustento. En el Feng Shui, su uso debajo de la cama se vincula con una intención simbólica: contribuir a un entorno más equilibrado y propicio para el descanso.

Quienes practican este ritual le atribuyen distintos efectos. Entre ellos, la capacidad de “absorber” la energía acumulada tras jornadas de estrés, favorecer un sueño más profundo, generar una sensación de protección durante la noche y atraer estabilidad a largo plazo. Más allá de estas interpretaciones, también puede leerse como un gesto de intención consciente: un objeto cotidiano al que se le asigna un significado que trasciende su función material.

Mujer duerme en su cama. Foto: Getty Images/iStockphoto.

El procedimiento es simple. Se coloca arroz crudo —preferentemente blanco— en un recipiente pequeño, que luego se ubica debajo de la cama durante al menos siete días. Pasado ese tiempo, el arroz se descarta (sin consumirlo) y, si se desea repetir la práctica, se reemplaza por uno nuevo. Algunas personas acompañan este proceso con momentos de reflexión o afirmaciones antes de dormir.

Ahora bien, ¿qué lugar ocupan este tipo de rituales en el bienestar real? Aunque el Feng Shui no forma parte de un campo científico, distintas miradas sobre el comportamiento humano coinciden en que los hábitos domésticos y las rutinas simbólicas pueden influir en cómo percibimos nuestro entorno. Ordenar el espacio, incorporar elementos significativos o establecer pequeños rituales antes de dormir puede ayudar a reducir la ansiedad y a preparar el cuerpo y la mente para el descanso.

En ese sentido, colocar arroz debajo de la cama puede funcionar más como un recordatorio tangible de la intención de descanso y cuidado personal que como un recurso con efectos medibles en sí mismos. No reemplaza prácticas fundamentales como dormir lo suficiente o gestionar el estrés, pero puede integrarse como parte de una rutina que busque generar mayor sensación de orden y bienestar.

Con base en El Tiempo/GDA