Qué dicen los estudios sobre las personas que llenan su casa de plantas y disfrutan cuidarlas

Las plantas dejaron hace tiempo de ser un simple elemento decorativo para convertirse en protagonistas de muchos hogares. Cada vez más personas incorporan macetas, jardines interiores o pequeños huertos urbanos como una forma de darle vida a los espacios y generar ambientes más agradables.

El crecimiento de los llamados hogares verdes también despertó el interés de especialistas en comportamiento humano y salud emocional. Según distintos expertos, rodearse de vegetación puede estar relacionado con la búsqueda de equilibrio frente al ritmo acelerado de la vida cotidiana. Incluso tareas simples como regar, podar o limpiar hojas se transformaron en rutinas que muchas personas consideran relajantes.

Quienes disfrutan del cuidado de las plantas suelen valorar los entornos tranquilos y adoptar hábitos orientados al bienestar emocional. Sin embargo, los especialistas advierten que no existe un perfil único de amante de las plantas, ya que cada persona desarrolla una relación diferente con este tipo de actividades.

Paciencia, constancia y atención a los detalles

El cuidado de las plantas suele asociarse con características como la paciencia, la perseverancia y la capacidad de observación. Mantenerlas saludables implica dedicarles tiempo y atención, además de comprender las necesidades particulares de cada especie en cuanto a agua, luz y nutrientes.

Para muchas personas, destinar algunos minutos al día a la jardinería representa una forma de desconectarse de las preocupaciones cotidianas y aliviar la carga emocional acumulada. El contacto con elementos naturales puede generar una sensación de descanso mental que ayuda a reducir la tensión derivada de las exigencias diarias.

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Diversos trabajos científicos respaldan estos posibles beneficios. Una investigación publicada en Journal of Health Psychology concluyó que la jardinería favoreció la recuperación emocional luego de situaciones estresantes y contribuyó a reducir los niveles de cortisol, hormona comúnmente asociada al estrés.

Por su parte, otro estudio difundido en BMC Psychology encontró que actividades tan sencillas como regar plantas pueden promover estados de relajación física y mental. Los investigadores señalaron que estas prácticas pueden mejorar la sensación de bienestar y favorecer emociones positivas.

Una actividad que aporta satisfacción y propósito

Más allá de los beneficios emocionales, los especialistas destacan que la jardinería también exige organización, observación y capacidad de adaptación. Conocer las necesidades de cada planta y acompañar su desarrollo implica un proceso de aprendizaje constante.

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Ver cómo una planta crece desde una semilla o cómo florece después de semanas o meses de cuidados puede generar una importante sensación de logro. Para muchas personas, ese proceso fortalece la autoestima y aporta una percepción de propósito, especialmente cuando encuentran en estas actividades una manera positiva de canalizar emociones o mantenerse ocupadas.

Aunque para algunos las plantas siguen siendo un complemento decorativo, numerosos especialistas coinciden en que su presencia puede influir favorablemente en el estado de ánimo y contribuir a una mejor calidad de vida. La conexión cotidiana con la naturaleza, incluso dentro del hogar, aparece así como una herramienta simple para promover el bienestar y encontrar momentos de calma en medio de la rutina.

En base a El Tiempo/GDA