Por qué usar clavos oxidados en macetas se vuelve popular para aportar hierro y favorecer plantas

Hay jardineros que recurren a métodos alternativos para mejorar la salud de sus plantas. Entre ellos, el uso de clavos oxidados en macetas ha ganado atención como una forma de aportar hierro, un micronutriente clave para su desarrollo.

Durante esta época, marcada por la floración y el crecimiento, además de tareas habituales como el trasplante o la fertilización, ciertas plantas —especialmente de interior— pueden requerir nutrientes específicos. En ese contexto, este recurso casero comenzó a circular como una opción para suplir posibles deficiencias.

Cómo funciona este método

El hierro que liberan los clavos oxidados actúa como micronutriente en procesos esenciales como la fotosíntesis. Si bien no reemplaza a los fertilizantes tradicionales —que aportan nutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio—, puede resultar útil en determinadas condiciones.

Existen dos formas principales de aplicar este método. Una es enterrar entre nueve y diez clavos en el perímetro de la maceta, con la parte oxidada en contacto con la tierra, de modo que el riego favorezca la liberación progresiva del hierro.

La otra opción consiste en preparar una solución acuosa: se dejan clavos oxidados en agua durante aproximadamente una semana, hasta que el líquido toma un tono marrón, y luego se utiliza para regar las plantas.

Alcances y limitaciones

El hierro liberado se transforma en iones que las plantas pueden absorber, contribuyendo a la síntesis de clorofila y enzimas. Sin embargo, especialistas advierten que este método no sustituye una fertilización completa ni garantiza resultados en todos los casos.

La deficiencia de hierro no es frecuente, pero puede aparecer en suelos alcalinos o con exceso de cal, como ocurre en zonas con agua dura. En esas condiciones, un aporte adicional puede ser beneficioso, aunque también existen fertilizantes específicos diseñados para corregir este problema.

Por eso, los expertos recomiendan evaluar las necesidades particulares de cada planta antes de aplicar este tipo de soluciones. Un manejo inadecuado de los nutrientes puede afectar su desarrollo, por lo que conviene utilizar estos métodos con criterio y como complemento, no como sustituto de prácticas más completas.

En base a El Tiempo/GDA