El compuesto secreto del eucalipto que elimina bacterias en tu hogar y purifica el aire

El eucalipto —en especial variedades como Eucalyptus gunnii— se ha consolidado como una de las plantas ornamentales más valoradas gracias a su fragancia natural y su estética minimalista.

Según la Royal Horticultural Society, esta especie destaca por su capacidad para purificar el aire, aunque su cultivo en maceta requiere condiciones específicas que imiten su entorno natural.

Su creciente presencia en el diseño de interiores no solo responde a su atractivo visual, sino también a la liberación progresiva de aceites esenciales, que favorecen el bienestar respiratorio.

Planta de eucalipto. Foto: Pexels.

Guía para cultivar eucalipto en maceta

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Para mantener un eucalipto en maceta saludable y aprovechar sus propiedades, especialistas en botánica recomiendan seguir estas pautas:



Selección de la maceta : Es fundamental optar por macetas de terracota o materiales porosos que faciliten la evaporación del agua. Según la Sociedad Americana de Horticultura , el eucalipto es sensible al exceso de humedad , lo que puede provocar pudrición de raíces .



: Es fundamental optar por macetas de o materiales porosos que faciliten la evaporación del agua. Según la , el eucalipto es sensible al , lo que puede provocar . Sustrato adecuado : Se recomienda una mezcla de tierra fértil con perlita o arena de sílice, lo que garantiza un buen drenaje y mantiene las raíces aireadas.



: Se recomienda una mezcla de con o arena de sílice, lo que garantiza un buen y mantiene las raíces aireadas. Riego moderado : La frecuencia varía según la estación. En verano, el riego debe ser regular pero sin encharcar; en invierno, se reduce. Expertos de Gardeners' World aconsejan esperar a que la capa superficial del sustrato esté seca antes de volver a regar.



: La frecuencia varía según la estación. En verano, el riego debe ser regular pero sin encharcar; en invierno, se reduce. Expertos de aconsejan esperar a que la capa superficial del sustrato esté seca antes de volver a regar. Poda de formación: Debido a su rápido crecimiento, es clave realizar poda en las puntas para estimular un desarrollo más compacto y evitar que la planta crezca en exceso en altura.

Beneficios del eucalipto en el hogar

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Más allá de su valor decorativo, el eucalipto aporta múltiples beneficios para el hogar. Investigaciones del Instituto Real de Tecnología de Melbourne (RMIT) destacan que sus hojas contienen eucaliptol, un compuesto con propiedades antisépticas.

Colocar ramas frescas en el baño permite que el vapor libere estos aceites esenciales, generando un efecto de aromaterapia natural que ayuda a mejorar la respiración.

Otra ventaja es la durabilidad de sus ramas: según la Sociedad de Floristas Americanos (SAF), el eucalipto mantiene su aroma y forma incluso después de secarse, lo que lo hace ideal para decoración duradera.

Además, tener esta planta en casa contribuye a mejorar la calidad del aire, actúa como un humidificador natural y funciona como repelente natural de insectos gracias a su aroma intenso. Con los cuidados adecuados, el eucalipto en casa se convierte en una excelente opción de bienestar natural y decoración sostenible a largo plazo.