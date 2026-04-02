Plantas en interiores con poca luz: dos errores frecuentes al ubicarlas y cómo evitar afectar su crecimiento

Aunque hay un gran interés por tener plantas en interiores, en muchos hogares y oficinas existen espacios con poca luz donde la elección y ubicación de las especies no siempre es la adecuada, lo que impacta directamente en su desarrollo.

Aunque las plantas forman parte de la decoración, la iluminación sigue siendo un factor determinante. En ambientes con escasa luz natural, muchas especies reducen su ritmo de crecimiento y modifican su forma de desarrollarse.

Uno de los errores más frecuentes es elegir plantas jóvenes para estos espacios. Según el especialista Álvaro Pedrera Arbex, en condiciones de baja iluminación las plantas entran en una especie de “modo ahorro”, por lo que su crecimiento es más lento. Por eso, si se busca un efecto visual más frondoso, se recomienda optar por ejemplares ya desarrollados.

Entre las especies que mejor se adaptan a estos entornos se encuentran pothos, zamioculcas, sansevieras y aspidistras.

Mujer regando planta de interior. Foto: Freepik.

Otro error común es ubicar plantas pequeñas en rincones oscuros. En estos casos, su crecimiento se ve limitado independientemente de sus características. Si se espera que aumenten de tamaño o florezcan, lo más conveniente es colocarlas en espacios con mayor acceso a luz.

Para plantas pequeñas, lo ideal es elegir lugares con luz indirecta, tenue o difusa. Además, en estos ambientes suele ser necesario regar con menor frecuencia, ya que la humedad se conserva por más tiempo en el sustrato.