La trepadora que crece rápidamente y mantiene sus flores blancas: guía para cultivar la Rosa Iceberg

La rosa iceberg es una planta trepadora que combina belleza, facilidad y resistencia. Su simple cuidado y la delicadeza de sus flores hacen que sea tendencia en los hogares este 2026, especialmente entrando en otoño cuando todas las hojas comienzan a caer. Por su color neutro, se adapta a todo tipo de espacios, tanto abiertos como cerrados.

Las flores blancas y con un aroma suave que se desprenden de esta planta le otorgan una elegancia atemporal, que la convierte en protagonista en pérgolas, muros, columnas y jardines verticales. Tiene una capacidad de trepar hasta dos metros, lo que le permite formar cascadas de flores, aportando un aire romántico y sofisticado.

Beneficios de tener una rosa iceberg

Lo primero a considerar con esta trepadora es su facilidad de cultivo. Mientras muchas personas evitan tener plantas por la dificultad o especificidad en sus cuidados, la rosa iceberg es ideal para aquellos que quieran comenzar o sean inexpertos en la jardinería. Es una planta que no demanda demasiada atención, además de ser resistente a distintas condiciones climáticas.

Además, su tamaño compacto permite que tenga lugar en grandes jardines, o en espacios más pequeños como patios y balcones. Puede lucir como pieza central o combinarse con otras plantas para crear composiciones más elaboradas.

Varias plantas rosa iceberg creciendo Foto: Camelia y Lavanda

¿Cómo cuidar de una rosa iceberg?

Para proteger y potenciar una rosa iceberg saludable y floreciente durante todo el año, se recomienda:

