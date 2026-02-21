Plantas de interior que controlan la humedad y reducen el moho en el hogar sin químicos

La humedad en el hogar es un problema frecuente en climas húmedos y se hace notar, sobre todo, en ambientes cerrados como roperos, baños o dormitorios poco ventilados. Cuando el aire no circula bien, el moho doméstico encuentra el escenario ideal para aparecer, afectando paredes, muebles y hasta la salud respiratoria. En ese contexto, sumar plantas de interior puede ser una estrategia complementaria, natural y accesible para mantener el aire más seco y limpio.

Si bien los deshumidificadores y una buena ventilación siguen siendo claves, ciertas especies vegetales tienen la capacidad de absorber humedad ambiental y colaborar en la reducción de esporas de moho. No hacen magia, pero sí aportan equilibrio y bienestar, además de un plus estético que nunca está de más.

Plantas chicas ideales para estantes y mesas

Algunas plantas que absorben humedad se adaptan muy bien a espacios reducidos y pueden colocarse sobre muebles, repisas o escritorios, ayudando a mejorar el ambiente interior.

La Tillandsia, conocida como planta del aire, es liviana, compacta y no necesita maceta. Se alimenta de la humedad que capta a través de sus hojas, lo que la vuelve una opción interesante para reducir la condensación ambiental sin mayores cuidados.

El Aloe vera, además de su uso tradicional en la piel, contribuye a disminuir la humedad del aire y puede ayudar a limitar bacterias. Es resistente, requiere poca agua y se adapta bien a interiores luminosos, lo que la convierte en una de las plantas fáciles de cuidar más elegidas.

Otra alternativa es el Chlorophytum comosum, popularmente llamada cinta o planta araña. Funciona bien en macetas pequeñas y ayuda a generar un entorno menos húmedo, reduciendo condiciones favorables para el moho en interiores.

Helecho de boston Freepik

Plantas más grandes para ambientes húmedos

Para espacios con mayor carga de humedad, como baños o dormitorios poco ventilados, conviene apostar por plantas purificadoras de mayor porte.

El helecho de Boston (Nephrolepis exaltata) se destaca por su follaje frondoso y su capacidad de absorber humedad ambiental, ayudando a equilibrar el aire en zonas críticas de la casa.

La Sansevieria, también conocida como lengua de suegra, es una de las más recomendadas para interiores cerrados. Sus hojas gruesas colaboran en la purificación del aire, requieren mínimos cuidados y toleran bien la falta de luz, lo que la vuelve ideal para combatir la humedad persistente.

La hiedra inglesa (Hedera helix), de hábito colgante, mostró en estudios difundidos por la NASA una notable capacidad para reducir esporas de moho en el aire, dato que luego fue recogido por la prensa especializada como Forbes México. Por su adaptabilidad, se recomienda especialmente para baños.

Lirio de la paz Freepik

Por último, los lirios de la paz combinan elegancia con funcionalidad: ayudan a filtrar toxinas, eliminan parte de la humedad ambiental y se integran fácilmente a espacios comunes, aportando frescura y equilibrio.

En definitiva, sumar plantas de interior que reducen la humedad no reemplaza una buena ventilación ni el control estructural del hogar, pero sí puede marcar la diferencia. Un gesto simple, natural y efectivo para convivir mejor con el clima y mantener la casa más sana.

En base a El Tiempo/GDA