Dale vida a los rincones oscuros de tu hogar con estas plantas que aman la sombra y el aire fresco

En muchos hogares existen sectores donde la luz solar directa casi no llega, una condición que dificulta el crecimiento de numerosas especies vegetales en casa. Sin embargo, algunas plantas poseen una gran capacidad de adaptación y pueden desarrollarse correctamente en ambientes con sombra, siempre que reciban la humedad y los cuidados adecuados.

En los jardines domésticos, patios interiores o balcones con poca iluminación natural, es frecuente que ciertos espacios queden desaprovechados debido a que muchas plantas necesitan varias horas de sol para crecer. Aun así, existen especies ornamentales especialmente recomendadas para este tipo de ambientes.

Plantas ideales para espacios con sombra

Hosta

Foto: Commons.

La Hosta es una planta herbácea perenne que vuelve a brotar cada año desde su tallo subterráneo. Con el tiempo forma matas densas y de gran tamaño, por lo que puede cubrir amplias superficies del jardín.

Su plantación se recomienda en otoño o a comienzos de la primavera. Necesita ambientes de sombra o semisombra, ya que el sol intenso del verano puede dañar sus hojas.



Coleus o coleo

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El Coleus se destaca por su follaje colorido, con combinaciones de tonos verdes, rojos, amarillos y oscuros.

Su crecimiento suele acelerarse una vez que la planta se adapta al entorno. Debe cultivarse en zonas protegidas del sol fuerte, debido a que la exposición directa puede alterar la intensidad de sus colores y deteriorar las hojas.



Alegría de la casa u hogar

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La alegría de la casa es una de las plantas ornamentales más utilizadas para espacios con poca luz. Produce flores en distintos colores, desde blanco hasta rojo intenso, y tiene un crecimiento rápido. Suele expandirse más en superficie que en altura, por lo que resulta ideal para macetas, canteros y jardines interiores.



Astilbe

La Astilbe se caracteriza por sus hojas similares a las de un helecho y por sus flores en forma de pluma, que aparecen durante el verano en tonos blancos, rosados y rojizos.

Puede plantarse entre fines del invierno y el verano. Requiere riego constante, ya que posee poca tolerancia a la sequía y necesita ambientes húmedos para desarrollarse correctamente.



Helecho de otoño

El helecho de otoño (Dryopteris erythrosora) es otra especie adecuada para lugares con sombra. Puede plantarse tanto en otoño como en primavera y necesita humedad constante para crecer de manera saludable.

Forma matas compactas que alcanzan entre 40 y 60 centímetros de altura, convirtiéndose en una opción frecuente para jardines húmedos y sombreados.



Heuchera

La Heuchera es una planta ornamental apreciada principalmente por el color de sus hojas, que pueden presentar tonalidades verdes, bordó oscuro y vetas decorativas.

Aunque sus flores pasan desapercibidas, el follaje luce especialmente atractivo en ambientes de sombra. Sus matas compactas suelen medir entre 30 y 40 centímetros.



Monedita

La Monedita (Lysimachia nummularia) tiene un crecimiento más intenso durante la primavera y los meses cálidos. Aunque no alcanza demasiada altura, se expande lateralmente con facilidad, cubriendo superficies de manera progresiva. Por esta razón, suele utilizarse como planta tapizante en zonas húmedas y sombreadas.

Estas especies representan alternativas ideales para quienes buscan incorporar plantas de sombra en interiores, patios o jardines con poca exposición solar, aportando color, textura y vegetación incluso en espacios con iluminación limitada.