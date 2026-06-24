Tres recetas livianas con garbanzos y espinacas que aportan el magnesio necesario para un descanso nocturno ininterrumpido

Elegir una cena rica en magnesio puede marcar una diferencia importante en la calidad del descanso y en el bienestar general. Lejos de ser un detalle menor, incorporar este mineral en la última comida del día aporta beneficios que van desde una mejor relajación hasta una recuperación más eficiente del organismo durante la noche.

El magnesio participa en cientos de procesos biológicos esenciales y desempeña un papel clave en el funcionamiento del sistema nervioso, los músculos y el metabolismo energético. Por eso, muchos especialistas consideran que incluir alimentos ricos en magnesio en la cena puede convertirse en un hábito saludable.

Por qué conviene consumir magnesio por la noche

Uno de los beneficios más destacados del magnesio es su capacidad para favorecer la relajación. Este mineral contribuye a regular el sistema nervioso y participa en la producción de melatonina, la hormona encargada de coordinar los ciclos de sueño y vigilia.

Además, potencia la acción del GABA, un neurotransmisor asociado con la calma y la disminución de la actividad neuronal, lo que puede facilitar la conciliación del sueño y mejorar la calidad del descanso nocturno.

Otro aspecto importante es que una adecuada ingesta de magnesio ayuda a combatir la sensación de fatiga y cansancio, problemas que suelen estar relacionados con niveles insuficientes de este nutriente. Consumirlo en la cena puede contribuir a que el cuerpo aproveche las horas de sueño para recuperarse de manera más eficiente.

También existe una ventaja práctica: muchos de los alimentos que aportan magnesio, como las legumbres, las verduras de hoja verde, los frutos secos y algunos pescados, permiten preparar comidas nutritivas, saciantes y fáciles de digerir. Esto reduce el riesgo de realizar una cena pesada, algo que suele interferir con el descanso.

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Ensalada de lentejas, espinacas y palta

La ensalada de lentejas con espinacas y palta es una de las opciones más completas para una cena ligera y nutritiva. Las lentejas aportan una importante cantidad de magnesio, además de fibra y proteínas vegetales, mientras que las espinacas refuerzan el aporte de minerales esenciales. Por su parte, la palta incorpora grasas saludables que ayudan a aumentar la sensación de saciedad sin generar pesadez digestiva. El resultado es una comida equilibrada que favorece el descanso y aporta energía de calidad.

Ingredientes (para 2 personas):



1 lata de lentejas cocidas (400 g) o 200 g de lentejas secas cocidas

2 puñados grandes de espinacas frescas (unos 80 g)

1 palta

2 cucharadas de semillas de calabaza peladas

1 diente de ajo picado fino (opcional)

Para el aliño: 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, 1 cucharada de vinagre de manzana o de Jerez, sal y pimienta al gusto.

Preparación:



Si usás lentejas secas, ponelas a cocer con agua y sal unos 25-30 min hasta que estén tiernas pero enteras. Si usás de lata, escúrrelas y enjuágalas bien con agua fría. En una sartén grande, calienta 1 cucharada de aceite. Añade el ajo picado y las espinacas frescas. Saltéalas durante 1-2 minutos hasta que reduzcan su volumen (se ablandarán). Retira del fuego y mezcla en un bol con las lentejas escurridas. Añade las pipas de calabaza crudas o tostadas ligeramente en la misma sartén. Pela y corta el aguacate en dados justo antes de servir para que no se oxide. Incorpóralo a la mezcla. Aliña con el aceite, el vinagre, la sal y la pimienta. Sirve tibia o a temperatura ambiente.

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Salteado de garbanzos con espinacas, pasas y semillas de zapallo

Para quienes buscan una alternativa caliente y rápida, el salteado de garbanzos con espinacas, pasas y semillas de zapallo puede prepararse en apenas 15 minutos.

Los garbanzos son una excelente fuente de magnesio, fibra y proteínas vegetales. Combinados con las espinacas, ofrecen una cena muy nutritiva, mientras que las pasas aportan un ligero toque dulce que equilibra los sabores. Los piñones, además de sumar textura, incrementan el contenido de minerales y grasas saludables.

Ingredientes (para 2 personas):



1 lata de garbanzos cocidos (400 g)

2 puñados grandes de espinacas frescas (unos 80 g)

2 cucharadas de semillas de zapallo

2 cucharadas de pasas de uva

1 diente de ajo

3 cucharadas de aceite de oliva

Una pizca de comino molido y pimentón dulce (opcional, pero da un toque especial)

Sal al gusto

Preparación:



Escurrí y enjuagá los garbanzos. Reservalos. En una sartén grande o wok, calentá el aceite a fuego medio. Añadí las semillas de zapallo y las pasas, y salteá todo durante 1-2 minutos hasta que las semillas de zapallo empiecen a dorarse. Agregá el ajo cortado el láminas y saltéalo 30 segundos hasta que suelte aroma. Agregá las espinacas frescas y saltéalas hasta que reduzcan su tamaño (un par de minutos). Incorporá los garbanzos, el comino, el pimentón y la sal. Salteá todo junto durante 2-3 minutos para que se integren los sabores y los garbanzos se calienten bien. Serví caliente. Si querés un toque extra, exprimí unas gotas de limón por encima.

Cazuela de garbanzos con espinaca y bacalao

La cazuela de garbanzos con espinaca y bacalao es una alternativa más reconfortante para los días fríos. Esta preparación combina el aporte de magnesio de las legumbres y las verduras con las proteínas de alta calidad del bacalao. Su textura cremosa y su perfil nutricional equilibrado la convierten en una cena saciante, pero sin resultar excesivamente pesada. Es una opción ideal para quienes buscan una comida completa que favorezca la recuperación muscular y el descanso nocturno.

Ingredientes:



1 lata de garbanzos cocidos (400 g, peso escurrido) o 250 g de garbanzos secos ya remojados y cocidos

2 lomos de bacalao desalado (unos 200 g en total). Si conseguís bacalao fresco, va como piña.

2 puñados grandes de espinaca fresca (unos 80-100 g)

1 cebolla chica (unos 80 g), picada bien chiquita

1 diente de ajo, picado

3-4 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharadita de pimentón dulce (o ahumado, si te gusta ese gusto)

1 vaso chico (unos 150 ml) de caldo de pescado, agua o el líquido de la lata de garbanzos

1 hoja de laurel (opcional, pero le da lindo aroma)

Una pizca de sal (ojo, porque el bacalao ya es salado) y pimienta negra

(Opcional) Unas hebras de azafrán o una pizca de cúrcuma para darle color

Preparación paso a paso:



Prepará el bacalao: Si usás bacalao desalado, escurrilo y secálo bien con papel de cocina. Si es fresco, lavalo y secálo nomás. Revisá que no tenga espinas y sacá las que encuentres. Hacé un sofrito: Poné una cacerola o sartén honda al fuego medio con el aceite. Agregá la cebolla picada con una pizca de sal y rehogá durante 5-7 minutos, hasta que esté transparente y tierna (sin que se dore). Sumá el ajo picado y rehogá 1 minuto más, hasta que largue aroma. Sumá el pimentón y la espinaca: Sacá la cacerola del fuego un momento (así no se quema el pimentón) y añadí la cucharadita de pimentón. Revolvé rápido para que se integre. Volvé a poner al fuego suave, incorporá la espinaca fresca y saltéala durante 2 minutos, hasta que reduzca y se ablande. Incorporá los garbanzos: Agregá los garbanzos (bien escurridos y enjuagados, si son de lata). Revolvé para que se impregnen de todos los sabores. Verté el vaso de caldo, agua o el líquido de los garbanzos, añadí la hoja de laurel y el azafrán/cúrcuma si usás. Dejá que hierva suavemente y cociná todo junto a fuego bajo durante 5-6 minutos, para que los sabores se mezclen. Probá el punto de sal (acordate que después va el bacalao, que ya es salado) y corregí si hace falta. Cociná el bacalao (aparte): Mientras los garbanzos se van cocinando, hacé el bacalao. Lo mejor es hacerlo a la plancha: poné una sartén antiadherente con un chorrito de aceite a fuego medio-fuerte y cociná los lomos 2-3 minutos de cada lado (dependiendo del grosor), hasta que estén dorados afuera y se desarmen fácil. También podés cocerlos 2 minutos en el microondas tapados con film, o directamente en la cacerola con los garbanzos (pero se van a romper más). Armá el plato: Desmenuzá el bacalao en escamas o láminas grandes (sacando alguna espina que pueda haber) y agregalo a la cacerola con los garbanzos y espinaca. Mezclá con cuidado, dando solo un par de vueltas para que no se deshaga del todo. Cociná todo junto 1-2 minutos más para que se caliente bien. Serví bien caliente: Mandalo en platos hondos tal cual (como cazuela). Si querés presentarlo más lindo como "timbal", usá un aro de cocina o un molde chico en el plato, llenalo con la mezcla, apretá suavemente y sacá el aro. Le podés poner un poco de perejil fresco picado arriba o un chorrito de aceite de oliva.

Un mineral clave para dormir mejor

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Incorporar regularmente alimentos ricos en magnesio en la cena puede ser una estrategia sencilla para mejorar la calidad del sueño, reducir la sensación de cansancio y favorecer una alimentación más equilibrada. Preparaciones elaboradas con lentejas, garbanzos, espinacas, palta, frutos secos y pescado permiten aumentar la ingesta de este mineral sin necesidad de recurrir a suplementos, al tiempo que ayudan a disfrutar de cenas ligeras y saludables.