Por qué cada vez más personas guardan una hoja de laurel en la funda del celular y qué significa este ritual

Guardar una hoja de laurel dentro de la funda del celular se convirtió en una tendencia viral en redes sociales durante los últimos meses.

Quienes siguen esta práctica aseguran que funciona como un amuleto para atraer la prosperidad, la protección y el éxito, aunque no existe evidencia científica que respalde esas creencias.

La costumbre se popularizó principalmente a través de TikTok e Instagram, donde numerosos usuarios muestran cómo colocan una hoja de laurel entre el teléfono y su funda como un símbolo de buenas oportunidades y del cumplimiento de sus metas.

hojas de laurel Foto: Pexels

El origen de esta asociación se remonta a la Antigüedad. En las culturas griega y romana, las coronas de laurel distinguían a poetas, atletas y generales victoriosos. Con el paso del tiempo, este símbolo quedó vinculado en distintas tradiciones con la prosperidad, los buenos deseos y el éxito.

Más allá de su significado simbólico, algunos seguidores de esta práctica explican que el celular es uno de los objetos que más utilizan a diario y que llevar allí una hoja de laurel les permite recordar constantemente los objetivos personales y profesionales que desean alcanzar.

Algunas personas incluso escriben palabras, fechas o deseos sobre la hoja antes de colocarla dentro de la funda, como parte de un ritual personal destinado a reforzar su intención de cumplir determinadas metas.

Desde el punto de vista científico, no hay pruebas de que una hoja de laurel pueda atraer la suerte, la riqueza o el éxito. Sin embargo, algunos especialistas en psicología consideran que los rituales personales pueden ayudar a fortalecer la motivación, disminuir la ansiedad y mantener el foco en los objetivos, siempre a partir del significado que cada persona les otorgue.

Además de este uso simbólico, el laurel es una planta ampliamente utilizada en la gastronomía y la fitoterapia por el contenido de compuestos antioxidantes y aceites esenciales presentes en sus hojas.

Entre quienes siguen la tendencia también circulan algunas recomendaciones prácticas: utilizar una hoja completamente seca y en buen estado, reemplazarla cuando pierda color o se rompa y evitar colocar hojas húmedas para no afectar el dispositivo.

La forma de realizar el ritual varía según cada persona. Mientras algunos colocan una sola hoja, otros utilizan varias o las personalizan con palabras y fechas especiales. En todos los casos, se trata de una práctica simbólica cuyo significado depende de las creencias y motivaciones de quien la realiza.

En base a El Tiempo/GDA