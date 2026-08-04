Feng Shui: qué objeto blanco conviene poner cerca de la puerta de entrada en agosto para atraer prosperidad

La puerta principal es uno de los espacios más importantes dentro del Feng Shui. Esta filosofía milenaria sostiene que por allí ingresa el chi, la energía vital que luego circula por toda la vivienda. Por eso, cualquier elemento que se coloque en ese sector adquiere un significado especial y puede contribuir a crear un ambiente más armónico.

Durante agosto, un mes que muchas personas aprovechan para renovar objetivos y reorganizar el hogar, los especialistas recomiendan prestar especial atención al recibidor. Una de las propuestas más sencillas consiste en incorporar un objeto blanco de cerámica o porcelana, como un cuenco, un florero o una pequeña pieza decorativa, ubicado cerca de la puerta de entrada.

El significado del blanco en el Feng Shui

La consultora de Feng Shui Patricia Lohan, autora y especialista en armonización de espacios, sostiene que la puerta de entrada es "la boca del chi", ya que representa el lugar por donde llegan las oportunidades, las personas y las nuevas experiencias. Por eso, mantener ese sector limpio, iluminado y libre de obstáculos es uno de los primeros pasos para favorecer una circulación fluida de la energía.

En esa misma línea, publicaciones especializadas en diseño y Feng Shui destacan que el blanco está asociado al elemento metal, símbolo de claridad, orden, precisión y renovación. Utilizado en el recibidor, ayuda a transmitir una sensación de limpieza visual y equilibrio, dos aspectos que esta disciplina considera favorables para recibir la energía que llega desde el exterior.

Puerta de entrada Imagen creada por Chat GPT

Por qué elegir un objeto de cerámica blanca

Más que un amuleto, el Feng Shui propone crear espacios que reflejen calma y armonía. Un recipiente blanco de líneas simples puede actuar como un punto de equilibrio visual cerca de la entrada y reforzar la idea de un hogar ordenado y preparado para recibir nuevas oportunidades.

Los especialistas aconsejan elegir una pieza sin roturas ni grietas, mantenerla siempre limpia y evitar que quede rodeada de objetos acumulados, bolsos o zapatos. El objetivo es que la energía pueda ingresar sin obstáculos y recorrer la vivienda de manera natural.

Puerta de entrada Imagen creada por Chat GPT

Otros detalles que ayudan a potenciar la energía de la entrada

Además de incorporar un objeto blanco, el Feng Shui recomienda revisar algunos aspectos básicos del acceso al hogar:



Mantener la puerta en buen estado y que abra sin dificultad.

Evitar el desorden en el recibidor.

Contar con una iluminación cálida y suficiente.

Renovar el felpudo si está muy deteriorado.

No colocar un espejo enfrentado directamente a la puerta principal, ya que algunas escuelas del Feng Shui consideran que puede reflejar la energía hacia el exterior.

Más allá de las creencias, estas recomendaciones también apuntan a generar una primera impresión agradable y un ambiente ordenado, capaz de transmitir bienestar desde el momento en que se cruza el umbral del hogar.