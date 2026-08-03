Cómo corregir el error con las ventanas que puede hacer que la energía positiva se escape del hogar, según el Feng Shui

Podemos trabajar mucho y muy bien nuestros espacios, realizar limpiezas energéticas, cuidar los objetos que tenemos en cada rincón y hacerlo con propósito y consciencia. Sin embargo, si no atendemos los puntos de fuga energética de nuestra vivienda, todo ese trabajo pierde efectividad, ya que la energía se escapará por esos lugares y los ambientes volverán a sentirse cargados y poco acogedores.

Fugas energéticas

Uno de los principales puntos de pérdida energética son los baños, pero hoy no hablaremos de ellos, sino de otro que muchas veces pasa desapercibido.

Luego de armonizar tus espacios, es fundamental cuidar que esa energía permanezca y no “escape”, así como evitar el ingreso de energías diferentes o baja vibración. Para lograrlo debemos prestar atención al mayor punto de intercambio energético con el exterior: las ventanas. Cuanto mayor sea su tamaño, mayor será también la pérdida energética a través de ellas. Para “curarlas”, debemos incorporar determinados elementos que las transformen en puntos seguros y equilibrados.

Cómo protegerlas

Una primera forma de hacerlo es colocando plantas, preferentemente de hojas verdes y redondeadas. Es importante que las plantas elegidas para esta función se mantengan saludables, fuertes y vigorosas, ya que su estado influye en la protección energética que brindan.

Otra manera de cuidar este punto de la vivienda es mediante las cortinas. Estos elementos son mucho más que un recurso decorativo: funcionan como un verdadero tamiz energético para nuestros espacios. Retienen, equilibran y filtran la energía que proviene del exterior. Según la habitación de la casa, utilizaremos cortinas más livianas o más pesadas, permitiendo o restringiendo el flujo del Chi.

Ventana. Foto: Pixabay

Cuando tenemos puertas ventana de gran tamaño, es beneficioso colocar un mueble auxiliar a uno o ambos lados o incorporar una alfombra próxima a ellas. De esta manera, el espacio queda más equilibrado y energéticamente “anclado” al suelo.

También es importante incorporar caireles, cristales facetados que descomponen la luz solar al ingresar al hogar. En realidad, cualquier elemento capaz de generar destellos con la luz puede cumplir esta función. Su propósito es transmutar la energía que entra por las ventanas antes de que se distribuya por los ambientes.

Por supuesto, estos puntos de la casa deben encontrarse en buen estado: abrir y cerrar correctamente, no tener vidrios rotos y mantenerse limpios. De lo contrario, cualquier esfuerzo que hagamos por “curarlos” perderá gran parte de su efecto positivo sobre la energía de nuestros espacios.

Mujer mira árboles desde su ventana. Foto: Freepik.

Un dato curioso es la afinidad que suelen tener los gatos por permanecer cerca de las ventanas. Según esta mirada, la explicación es que estos animales son grandes transmutadores de energía, capaces de percibir los puntos más conflictivos del hogar y posicionarse allí para contribuir a equilibrarlos.

Los ojos del hogar

En la filosofía del Feng Shui, las ventanas son consideradas los ojos del hogar y los principales portales de intercambio energético. Estos elementos simbolizan la claridad mental, la ventilación de las emociones y la forma en que nos vinculamos con el mundo exterior. Vale la pena preguntarnos, entonces, qué visión estamos proyectando hacia afuera y qué estamos permitiendo que ingrese a nuestro hogar a través de ellas.