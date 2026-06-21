Feng Shui: los objetos y situaciones del hogar que debés eliminar para atraer bienestar y prosperidad

En el Feng Shui consideramos que, cuando realizamos ciertas acciones, nuestra energía puede activarse y avivarse. De la misma manera sucede con nuestro hogar. Aplicando determinadas acciones podemos transformar la energía predominante de un espacio y vivir en un ambiente más próspero para nosotros.

Nuestro espacio es un reflejo de nuestro interior y, por lo tanto, de nuestros estados de ánimo. Por eso es sumamente importante tomar consciencia de los objetos que tenemos a nuestro alrededor. Algunos de ellos, o ciertas situaciones que se dan en nuestros ambientes, no nos están beneficiando. Por eso, y usando una metáfora futbolera, les vamos a sacar tarjeta roja de nuestros hogares.

Lo que drena

Los primeros en irse deben ser los objetos rotos. Estos emiten vibraciones muy bajas en nuestros espacios y, además, transmiten un mensaje de deterioro, escasez y baja autoestima. Esto incluye desde vajilla astillada hasta electrodomésticos, muebles o adornos. Aquí se vuelve muy importante prestar atención al estado de los espejos de la vivienda. Deben estar en perfectas condiciones, ya que su reflejo potencia la energía y, si están rotos o deteriorados, estaremos potenciando la escasez.

En segundo lugar, podemos nombrar y retirar las plantas muertas, en mal estado o artificiales. Jamás debemos tener energía muerta dentro de nuestro hogar, porque esto drena nuestra energía vital.

Hacer espacio

Tampoco debemos olvidar todas esas cosas que acumulamos por si las necesitamos algún día y cuyos momentos nunca llegan. Tener acumulación de objetos, sean los que sean, en nuestra vivienda solo nos traerá estancamiento, porque están bloqueando nuestras oportunidades. Quitá entonces la ropa que no usás, los libros que no leés, los adornos que ya no querés o cualquier otro elemento que quedó olvidado en el fondo de un placard o un baúl.

En cuarto lugar, debemos ocuparnos de las goteras o desperfectos en cañerías y otros elementos de nuestro hogar. Tener pérdidas de agua significa que estamos dejando ir la energía de la abundancia y del dinero de nuestra casa.

Por último, hablemos de todos esos papeles, facturas o documentos que ya no necesitamos conservar. Dejarlos en nuestro espacio nos estanca en ese punto, en ese momento. Entonces, si lo que queremos es prosperidad y avanzar hacia nuestras metas, debemos hacer espacio en nuestras vidas.

Usuario

Cada tarjeta roja que detallé anteriormente tiene una salida o una solución. Debemos ocuparnos de cada una de ellas para poder avanzar. Ordenemos, arreglemos y quitemos. No se necesitan grandes reformas; lo que necesitamos es accionar conscientemente para crear el ambiente próspero que estamos buscando.

Es importante recordar tres puntos: todo en nuestro hogar está vivo, todo intercambia energía con nosotros y todo es posible de transformar. Si cambiamos nuestro espacio, nosotros también cambiamos. Tu casa también sonríe cuando le quitás peso, bultos y objetos que ya no usás y que asfixian tu hogar. En la medida en que nuestras prioridades cambian, la casa también tiene que cambiar.