¿Para qué sirve poner un frasco con romero en el dormitorio? Sus posibles beneficios para crear un ambiente más relajante

El romero es una de las plantas aromáticas más utilizadas en la cocina para condimentar carnes, pescados, arroces y otras preparaciones.

Sin embargo, desde hace un tiempo también ganó popularidad como un recurso casero para perfumar distintos ambientes del hogar.

Una de las prácticas más difundidas consiste en colocar un frasco con ramas de romero en el dormitorio para aprovechar su aroma natural como alternativa a los aromatizantes tradicionales.

Un aroma que muchas personas asocian con la tranquilidad

El romero desprende una fragancia fresca, herbal y ligeramente amaderada que, al mantenerse en un recipiente abierto, perfuma el ambiente de forma gradual y genera una sensación de frescura.

Tradicionalmente, a esta planta se le atribuyen propiedades relacionadas con la tranquilidad, la memoria, la claridad mental y la protección del hogar. Por ese motivo, muchas personas la incorporan a los espacios destinados al descanso.

Planta de romero. Foto: Unsplash.

Si bien estas propiedades forman parte de creencias populares y no cuentan con evidencia científica concluyente, el agradable aroma del romero es una de las principales razones por las que sigue utilizándose para ambientar distintos espacios de la casa.

Además, algunas personas recurren al romero para ayudar a neutralizar malos olores y mantener una sensación de limpieza en la habitación. También se le atribuye un efecto repelente sobre pequeños insectos, como mosquitos y polillas, debido a sus aceites esenciales.

Cómo preparar un frasco de romero

La preparación es sencilla. Solo se necesita un frasco de vidrio limpio y algunas ramas de romero, frescas o secas.

Las ramas se colocan dentro del recipiente, que debe permanecer abierto o apenas cubierto para permitir que la fragancia se disperse.

Como parte de este truco casero, algunas personas agregan sal gruesa en el fondo del frasco. Luego puede ubicarse sobre una mesa de luz, una repisa o cualquier otro mueble del dormitorio.

Para conservar el aroma, se recomienda renovar las ramas cada dos o tres semanas. También es aconsejable no colocar el recipiente demasiado cerca de la almohada, ya que el olor podría resultar intenso durante el descanso, y evitar utilizar romero húmedo para prevenir problemas de humedad.

Romero. Foto: Commons.

En ambientes donde suele acumularse humedad, algunas personas combinan el romero con arroz dentro del mismo frasco. Tradicionalmente, este ingrediente se utiliza para absorber parte de la humedad y ayudar a disminuir los malos olores, por lo que la mezcla también puede colocarse en baños o cocinas.

El interés por este tipo de soluciones caseras se mantiene porque ofrecen una forma simple de perfumar los ambientes con una fragancia natural, sumando un toque agradable al dormitorio y a otros espacios del hogar.

En base a El Tiempo/GDA