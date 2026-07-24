Feng Shui: por qué se recomienda llevar una nuez envuelta en papel aluminio y para qué sirve

El Feng Shui es una antigua filosofía china que agrupa una serie de creencias que sostienen que la realización de ciertos rituales o la disposición específica de objetos puede incidir en la energía de las personas y de los espacios del hogar, con el objetivo de favorecer la prosperidad y la abundancia. Una de las prácticas recomendadas por muchos creyentes es la de envolver una nuez en papel aluminio con la finalidad de atraer energías positivas.

Para varias creencias, la nuez representa crecimiento, vitalidad y sabiduría. Su valor simbólico universal la asocia a la resiliencia y al potencial de crecimiento. En ese sentido, simboliza nuevas oportunidades, el desarrollo personal y la capacidad de avanzar incluso en contextos adversos. A su vez, su interior nutritivo refuerza la idea de abundancia y también remite a la administración responsable de los recursos, un aspecto valorado dentro de estas interpretaciones contemporáneas.

Por qué recomiendan envolver una nuez con papel aluminio

Se recomienda envolver una nuez en papel aluminio porque, dentro de esta práctica, el metal cumple la función de escudo energético. El objetivo es proteger la energía simbólica que representa la semilla y evitar que se disipe, por lo que debe permanecer completamente envuelta mientras se la lleva encima durante el día.

A partir de esa idea, el ritual busca convertir la nuez en una especie de amuleto personal. Quienes lo practican consideran que ayuda a atraer prosperidad y nuevas oportunidades, fortalecer la energía individual para afrontar desafíos cotidianos y acompañar procesos de cambio, como el inicio de un trabajo, un emprendimiento o estudios.

Además, se aconseja guardar la nuez envuelta en la billetera, cartera o maletín, preferentemente en un compartimento separado, para mantenerla aislada y preservar su función simbólica, lo que ayuda a canalizar su energía.

Persona colocando una nuez envuelta en papel aluminio dentro de su billetera. Foto: Creada con ChatGPT.

¿Cuándo es mejor hacer este ritual?

El Feng Shui aconseja llevar adelante este ritual en etapas de renovación o transición, como el inicio de un mes, el comienzo de un proyecto o en períodos en los que se busca reforzar la estabilidad y atraer prosperidad, según diversos medios internacionales.

También se destaca la importancia de que la billetera, cartera o bolso donde se guarda la nuez estén en buen estado, limpios y ordenados, ya que el desorden podría interferir con el flujo energético.

Aplicado de forma adecuada, este gesto puede funcionar como un símbolo de resguardo y de atracción de abundancia, siempre que se acompañe de hábitos conscientes y se sigan las pautas del Feng Shui para sostener el equilibrio de la energía.

Propiedades nutricionales de la nuez

Las nueces no solo tienen el poder de ser un gran amuleto, sino que comerlas brinda numerosas propiedades beneficiosas para la salud. Se destacan como una fuente excepcional de nutrientes esenciales, proporcionando altos niveles de proteínas, antioxidantes, fibra, minerales como sodio, potasio, fósforo, hierro, zinc, magnesio, calcio, y vitaminas B y E.

Nueces. Foto: Unsplash.

La nuez es conocida por contener "grasas buenas", específicamente monoinsaturadas y poliinsaturadas. Se recomienda consumir un puñado de nueces al día, o aproximadamente 30 gramos, que equivale a unas siete u ocho nueces enteras.