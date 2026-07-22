El color que conviene usar en lo que resta del mes para atraer prosperidad y buena suerte, según el Feng Shui

En el Feng Shui, los colores son mucho más que un recurso estético. Cada tonalidad representa uno de los cinco elementos —madera, fuego, tierra, metal y agua— y se utiliza para equilibrar la energía de los espacios y de quienes los habitan. Por eso, muchos practicantes adaptan pequeños detalles de su vestimenta o de la decoración del hogar según el momento del año.

Durante julio, una de las tonalidades que cobra mayor protagonismo es el dorado, un color tradicionalmente asociado con la riqueza, la expansión y las oportunidades. Su simbolismo no se limita al aspecto económico: también representa el éxito personal, la confianza y la capacidad de atraer experiencias favorables.

Según explica el maestro de Feng Shui Cliff Tan, arquitecto y consultor especializado en diseño de interiores basado en esta filosofía oriental, el uso consciente del color puede convertirse en un recordatorio visual de las intenciones que una persona desea fortalecer. Si bien aclara que no existen fórmulas mágicas, sostiene que el entorno influye en el bienestar y en la forma en que las personas perciben y aprovechan las oportunidades.

Por qué el dorado se relaciona con la prosperidad

Dentro del Feng Shui, el dorado está vinculado con el elemento metal, que simboliza la claridad mental, la organización, la precisión y la abundancia. También se asocia con la energía del dinero y la prosperidad, motivo por el que suele estar presente en objetos decorativos destinados a potenciar el área financiera del hogar o del lugar de trabajo.

Más allá de las creencias, especialistas en diseño inspirado en el Feng Shui destacan que este color transmite sensación de valor, sofisticación y optimismo, cualidades que pueden influir positivamente en el estado de ánimo.

Mujer vestida de dorado Magnific

Cómo incorporarlo sin exagerar

Los expertos coinciden en que no es necesario transformar por completo la decoración para aprovechar el simbolismo del dorado. De hecho, el Feng Shui promueve el equilibrio y desaconseja los excesos.

Algunas formas sencillas de incorporarlo son:



Utilizar accesorios dorados, como relojes, pulseras o aros.

Elegir detalles metálicos en marcos, lámparas o floreros.

Incorporar almohadones, velas o pequeños objetos decorativos con esta tonalidad.

Usar prendas o complementos dorados en reuniones importantes, entrevistas laborales o encuentros vinculados con nuevos proyectos.

Mujer en el piso dorado Magnific

La intención también es importante

Para el Feng Shui, el color por sí solo no cambia la realidad. Su función consiste en reforzar una intención y generar un entorno que favorezca determinadas emociones y actitudes.

En ese sentido, Cliff Tan suele remarcar que el Feng Shui no debe entenderse como una práctica supersticiosa, sino como una disciplina que busca crear espacios capaces de influir positivamente en el comportamiento y el bienestar de las personas.

Así, incorporar el dorado durante julio puede convertirse en un gesto simbólico para quienes buscan iniciar nuevos proyectos, atraer oportunidades o simplemente rodearse de una energía que evoque prosperidad, confianza y optimismo.

Aunque no existen evidencias científicas que demuestren que un color pueda atraer la buena suerte, el Feng Shui sostiene que la armonía entre las personas y su entorno contribuye a generar una actitud más abierta frente a los desafíos y las oportunidades que presenta cada etapa del año.