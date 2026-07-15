El objeto que nunca deberías dejar junto a la puerta de entrada, según el Feng Shui, porque aleja la prosperidad

Para el Feng Shui, la puerta principal no es un lugar más de la casa. Se la considera el punto por donde ingresa el chi, la energía vital que, según esta filosofía china, influye en el bienestar, las oportunidades y la prosperidad de quienes habitan un hogar.

Por eso, especialistas en esta disciplina sostienen que mantener despejado ese sector es una de las reglas básicas para favorecer una circulación armónica de la energía. Entre los errores más frecuentes aparece uno que muchas personas cometen por practicidad: acumular zapatos justo al lado de la puerta de entrada.

Por qué los zapatos son un problema para el Feng Shui

Los zapatos representan el contacto permanente con el exterior. Además de transportar suciedad, polvo y humedad, el Feng Shui les atribuye la capacidad de acumular energías densas provenientes de los lugares por donde transitan las personas.

La maestra de Feng Shui y autora estadounidense Karen Rauch Carter explica que el acceso principal debe permanecer limpio, ordenado y libre de obstáculos para permitir que la energía positiva ingrese sin dificultades al hogar. Cuando ese espacio se convierte en un depósito improvisado de calzado, la circulación del chi se vería interrumpida.

Desde esta perspectiva, la acumulación de zapatos en la entrada no solo genera una sensación visual de desorden, sino que también simboliza estancamiento, algo que podría trasladarse a distintos aspectos de la vida, como el trabajo, las finanzas o las relaciones personales.

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El orden también influye en el bienestar

Aunque las afirmaciones del Feng Shui forman parte de una práctica tradicional y no cuentan con respaldo científico que confirme sus efectos sobre la prosperidad, sí existen investigaciones que vinculan el orden del hogar con el bienestar emocional.

La psicóloga estadounidense Sherrie Bourg Carter, autora especializada en bienestar y organización, sostiene que los ambientes desordenados pueden aumentar la sensación de estrés, dificultar la concentración y generar mayor fatiga mental. En ese sentido, mantener despejada la entrada de la casa puede contribuir a crear una percepción de mayor armonía y tranquilidad, independientemente de las creencias personales.

Qué recomienda el Feng Shui para la puerta principal

Según esta filosofía, la entrada debería transmitir una sensación de bienvenida y facilitar el ingreso de la energía positiva. Para lograrlo, los especialistas suelen recomendar:



Evitar dejar zapatos, bolsas o cajas acumuladas junto a la puerta.

Mantener el espacio limpio y bien iluminado.

Reparar cerraduras, bisagras o picaportes que no funcionen correctamente.

Incorporar una planta saludable o algún elemento decorativo que genere una sensación agradable.

Utilizar un zapatero cerrado, preferentemente ubicado fuera de la vista inmediata al ingresar.

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Un pequeño cambio que puede transformar la primera impresión

Más allá de las creencias vinculadas al Feng Shui, el estado de la puerta de entrada influye en la primera impresión que genera una vivienda y en la percepción cotidiana de quienes viven en ella.

Eliminar objetos innecesarios, reducir el desorden y dedicar unos minutos a mantener ese sector limpio puede aportar una mayor sensación de orden y confort. Para quienes siguen los principios del Feng Shui, además, ese gesto favorece la llegada de nuevas oportunidades y una mejor circulación de la energía dentro del hogar.