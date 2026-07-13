Por qué poner un billete bajo la alfombra de la entrada, según el Feng Shui, y qué significado tiene el ritual

El Feng Shui, una filosofía ancestral de origen chino orientada a promover la armonía y el equilibrio en los espacios, reúne una amplia variedad de rituales simbólicos. Uno de los más difundidos consiste en colocar un billete debajo de la alfombra o el felpudo de la puerta principal del hogar con la intención de atraer prosperidad y estabilidad económica.

De acuerdo con esta tradición, la puerta de entrada representa el lugar por el que ingresa la energía a la vivienda. Por ese motivo, ubicar allí un billete simboliza el deseo de favorecer la abundancia y crear condiciones propicias para el crecimiento económico de la familia.

Aunque muchas personas eligen utilizar un billete de una moneda de amplia circulación internacional por su asociación con la riqueza, el valor del ritual radica en su significado simbólico y en la intención con la que se realiza.

Qué representa este ritual para el Feng Shui

Quienes siguen esta filosofía consideran que colocar un billete bajo la alfombra puede expresar distintos propósitos vinculados al bienestar económico. Entre ellos, atraer prosperidad, favorecer la llegada de nuevas oportunidades laborales o comerciales, representar estabilidad financiera y acompañar el comienzo de proyectos personales, familiares o profesionales.

También se recomienda realizar este gesto en momentos que marcan nuevos comienzos, como el inicio de un mes, una mudanza, el comienzo de un trabajo o la apertura de un emprendimiento, ya que se interpreta como una forma de reforzar la intención de impulsar cambios positivos en la economía del hogar.

Alfombra Magnific

La importancia de mantener limpia la entrada

Dentro de estas creencias, el estado de la entrada de la casa también ocupa un lugar relevante. Mantener la alfombra limpia, ordenada y en buen estado favorece el flujo armónico de la energía, mientras que el desorden o la suciedad se consideran elementos que podrían obstaculizar la prosperidad que se busca atraer.

Algunas tradiciones aconsejan revisar el billete al comienzo de cada mes y reemplazarlo si presenta humedad, roturas o signos de desgaste. Ese momento también suele aprovecharse para limpiar la entrada y renovar la alfombra si fuera necesario, como parte del simbolismo de renovación asociado al ritual.

Pareja pone una alfombra en el piso de su casa. Foto: Freepik.

Más allá de su popularidad, no existen pruebas científicas que demuestren que colocar un billete debajo de la alfombra tenga efectos sobre la prosperidad o la situación financiera. Se trata de una práctica basada en creencias y simbolismos que muchas personas incorporan como una forma de expresar su deseo de bienestar y crecimiento económico.

En base a El Tiempo/GDA