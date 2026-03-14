Dónde ubicar un cactus en la casa para favorecer la prosperidad, según el Feng Shui

La práctica del Feng Shui sostiene que la disposición de los objetos dentro de la casa puede influir en la energía vital de quienes la habitan. En ese marco, las plantas ocupan un lugar importante porque se asocian con vitalidad, crecimiento y conexión con la naturaleza.

Sin embargo, no todas las plantas transmiten el mismo tipo de energía ni se recomiendan para cualquier espacio. De acuerdo con esta tradición, la forma de las hojas, su textura y el lugar donde se colocan influyen en la vibración que proyectan dentro del hogar.

Los cactus generan interpretaciones diversas dentro del Feng Shui. Por un lado, sus espinas y su estructura firme se vinculan con la protección y la fortaleza. Por otro, su energía requiere una ubicación estratégica para no alterar la armonía del ambiente. Cuando se colocan en el lugar adecuado, pueden actuar como una barrera frente a energías negativas.

Cactus. Foto: Pixabay.

Lugares recomendados para ubicarlos

Según el sitio especializado Ecología Verde, los cactus no se consideran símbolos de mala suerte. Por el contrario, se asocian con la capacidad de absorber energías densas y proteger el entorno. Debido a sus espinas, se cree que concentran y canalizan el flujo energético, por lo que su ubicación dentro de la casa resulta clave.

Uno de los espacios sugeridos es el sector sureste del hogar, área vinculada con el crecimiento y la prosperidad. En ese lugar se recomienda acompañar el cactus con elementos de color verde o violeta y utilizar macetas de barro o cerámica.

Otra posibilidad es colocarlo en diagonal a la puerta principal. En esa posición la planta funcionaría como una especie de “guardián energético”, siempre que no obstruya el paso ni dificulte la circulación.

También se sugiere ubicarlo cerca de ventanas. La luz natural favorece el buen estado de la planta y, según esta mirada, ayuda a equilibrar las corrientes energéticas que provienen del exterior.

Por último, puede colocarse en un rincón del espacio de trabajo, especialmente en lugares donde haya negociación o tensión laboral. En escritorios pequeños se aconseja elegir variedades de cactus de tamaño reducido.

Flor de cactus. Foto: Pixabay.

Recomendaciones para potenciar su energía

Quienes siguen el Feng Shui sugieren no acumular demasiados cactus en un mismo ambiente, ya que podrían generar una sensación de rigidez. También se recomienda mantener la planta en buen estado, con color saludable y tierra en condiciones adecuadas.

Otro aspecto señalado es la elección de la variedad. Los cactus de forma redondeada o con espinas más suaves se consideran menos agresivos desde el punto de vista energético que aquellos muy alargados o con puntas pronunciadas.

Espacios donde no se recomienda colocarlos

El Feng Shui desaconseja ubicar cactus en dormitorios, baños, cocinas o comedores. Según esta práctica, estos ambientes requieren una energía más suave y relajante, mientras que el cactus proyecta una vibración más activa y defensiva.

Desde esta perspectiva, el cactus no funcionaría como un imán de dinero, sino como un protector del flujo económico. Su presencia simbólica estaría vinculada a resguardar recursos, evitar pérdidas energéticas y reforzar la estabilidad material cuando se ubica y se cuida adecuadamente.

En base a El Tiempo/GDA