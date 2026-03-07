Dejar un libro en la mesa de luz según Feng Shui: cómo influye en el descanso y la energía del dormitorio

Dejar un libro en la mesa de luz según el Feng Shui es un gesto cotidiano que, para esta filosofía oriental, puede tener efectos en la calidad del descanso y en la energía del dormitorio. Aunque muchas personas acostumbran leer antes de dormir, el tipo de libro y la forma en que se lo deja cerca de la cama también influirían en la sensación de calma durante la noche.

El Feng Shui en el dormitorio sostiene que todos los objetos ubicados alrededor de la cama interactúan con la energía del ambiente. En ese sentido, los libros —asociados al pensamiento y al aprendizaje— pueden activar la mente incluso cuando el cuerpo busca relajarse.

La energía de los libros y su impacto en la mente

Dentro del Feng Shui, los libros se consideran objetos con energía activa, ya que están vinculados con la actividad intelectual. Por eso, mantener varios libros cerca de la cama podría estimular la mente en un momento en el que el objetivo es justamente bajar el ritmo mental.

Sin embargo, no se trata de eliminar la lectura nocturna. De acuerdo con esta mirada, tener un solo libro en la mesa de luz y que sea de lectura liviana puede contribuir a crear un momento de transición entre la actividad del día y el descanso. En cambio, pilas de textos o libros relacionados con trabajo pueden generar sobreestimulación mental y dificultar conciliar el sueño.

Libro sobre la mesa de luz Freepik

El orden también influye en la energía del dormitorio

Otro punto clave del Feng Shui en el dormitorio es el orden. Los libros abiertos, apilados o desordenados pueden simbolizar energía dispersa, lo que afectaría la sensación de tranquilidad necesaria para dormir bien.

Por eso, cuando el libro no se está utilizando, se recomienda guardarlo en el cajón de la mesa de luz o dejarlo acomodado de forma ordenada. También se aconseja evitar acumular textos debajo de la cama o formar pilas sobre la mesita, ya que estas prácticas podrían generar energía estancada en el dormitorio.

Libro sobre la cama Freepik

Evitar libros que recuerden obligaciones

Para esta filosofía, el dormitorio debe ser un espacio dedicado principalmente al descanso. Por eso, dejar cerca de la cama libros de trabajo, estudio o temas estresantes puede activar pensamientos asociados a responsabilidades y pendientes.

El Feng Shui sugiere separar los espacios de descanso de las actividades laborales. Si la lectura habitual incluye textos técnicos o exigentes, lo ideal sería reservar otro lugar de la casa para ese momento y mantener en la mesa de luz solo libros que transmitan calma y relajación.

En definitiva, prestar atención al tipo de libro, la cantidad y su ubicación puede ayudar a que la lectura nocturna conviva con un dormitorio más armónico y propicio para el descanso.

En base a El Tiempo/GDA