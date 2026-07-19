Los cambios que recomienda el Feng Shui para atraer nuevas amistades y mejorar la energía de tu hogar

Estamos transitando una época del año en la que, en general, tendemos más a la soledad, al encierro y a cancelar planes porque el clima no acompaña o, simplemente, porque la pereza para salir se hace sentir. Todo esto genera una vibración más baja, ya que permanecer siempre en la misma rutina no favorece ese cambio de aire que tanto necesitamos o, mejor dicho, la posibilidad de elevar nuestra energía vital día a día.

Hoy les propongo realizar algunos movimientos en sus hogares y espacios para favorecer el flujo energético y, de esa manera, potenciar tanto la energía vital como la comunicación y las relaciones de amistad. La práctica del Feng Shui no hará que alguien nos caiga bien o que nosotros le caigamos bien a otra persona. Sin embargo, sí podemos recurrir a esta disciplina para trabajar la energía de distintas áreas del hogar, haciendo más fluido el proceso de conocer nuevas personas, recuperar el ánimo para realizar actividades y abrir la puerta a más oportunidades de comunicación en el día a día.

Comencemos por la zona que representa el área de las amistades: el punto cardinal Suroeste. El primer movimiento energético consiste en observar si este sector del hogar presenta desperfectos, desorden, elementos dañados o cosas que ya no utilizamos. Es momento de darle atención y cariño a este rincón de la casa. También resulta muy beneficioso incorporar aquí un elemento nuevo, preferentemente metálico.

Un segundo movimiento que debemos realizar es en el living. Este ambiente representa el espacio donde trabajamos las relaciones con personas externas a nuestro círculo más íntimo. Conviene prestar atención a cómo está distribuido: debe ser acogedor y tender a una disposición circular o cuadrada de los asientos.

Amigas se reúnen y conversan. Foto: Magnific.

También es importante que desde ellos pueda verse la puerta de entrada de la habitación, para simbolizar la apertura a nuevas oportunidades. Evitá las esquinas vacías o con energía estancada; en esos rincones podés colocar plantas para activar el flujo. Además, cuidá los aromas y la iluminación. Otro aspecto fundamental es incorporar en esta zona de la casa los cinco elementos: fuego, tierra, metal, agua y madera. De esta manera, quienes compartan ese espacio estarán en mayor sintonía con su energía, favoreciendo encuentros más armónicos y prósperos.

Otro ambiente importante para movilizar el flujo energético vinculado al grupo y la comunicación es el comedor, ya que esta zona de la vivienda fomenta la vida social y la abundancia. En este espacio es fundamental incorporar el elemento Tierra para aportar estabilidad y equilibrio. Esto puede lograrse mediante manteles, caminos de mesa, objetos decorativos o colores tierra en el tapizado de las sillas, que idealmente deberían ser todas iguales para generar mayor armonía entre los comensales. También es muy beneficioso sumar plantas, especialmente en los rincones, y colocar un espejo que refleje la mesa cuando todos están reunidos, potenciando así la energía de la abundancia y la prosperidad.

Cena con amigos. Foto: Freepik.

Por último, aunque no por eso menos importante, está la incorporación de aromas en todos estos espacios. Los aromas nos conectan de forma inmediata con sensaciones placenteras y ayudan a armonizar el ambiente. Para estas zonas y para esta época del año, los cítricos y el eucalipto son excelentes opciones, ya que purifican los espacios y favorecen una energía más liviana y equilibrada.

¡Realizá estos cambios visualizando aquello que querés lograr! Mucho éxito en el camino hacia tus metas.