Los usos menos conocidos del vinagre que van más allá de la cocina y la limpieza diaria

El vinagre blanco dejó de ser únicamente un aderezo para convertirse en un recurso multifuncional dentro del hogar. Sus propiedades químicas, en particular el ácido acético, explican su uso en distintas tareas que van desde la limpieza hasta aplicaciones vinculadas al cuidado personal.

Una de las claves de su eficacia es diferenciar entre el vinagre de uso culinario, con una acidez de entre 4% y 6%, y el destinado a limpieza, que puede alcanzar el 8%. Esta distinción permite utilizarlo como una alternativa económica y con menor presencia de químicos agresivos en el ámbito doméstico.

Según el portal Bon Appétit, existen varios usos menos conocidos del vinagre. Uno de ellos es su aplicación como barrera contra plagas. Al mezclarlo con agua y colocarlo en marcos de puertas, grietas y accesos, se genera un efecto olfativo que ayuda a repeler insectos como hormigas, arañas y cucarachas. Esta práctica puede repetirse una o dos veces por semana y evita el uso de insecticidas industriales en zonas de alto tránsito.

Cucharada de vinagre. Foto: Freepik.

En la cocina, el vinagre también cumple una función desinfectante y conservante. Utilizado en solución diluida, puede ayudar a eliminar hongos y moho superficial de frutas y verduras, contribuyendo a prolongar su frescura. Además, al hervir una taza de vinagre, el vapor ayuda a neutralizar olores persistentes, como los de fritura o pescado.

En el mantenimiento del baño, resulta útil para eliminar el sarro acumulado en grifos y duchas. La aplicación directa mediante paños empapados permite descomponer los depósitos minerales después de varias horas, facilitando su limpieza sin necesidad de fricción intensa. También puede combinarse con bicarbonato de sodio para la desinfección de inodoros y la limpieza de espejos sin dejar residuos grasos.

En la lavandería, el vinagre blanco funciona como un suavizante natural que no deja restos químicos, por lo que puede ser una opción para personas con piel sensible.

Mano limpia una puerta con vinagre Imagen creada por Chat GPT

Además, se mencionan algunos usos vinculados al bienestar, como su aplicación para aliviar picaduras de insectos o facilitar la extracción de astillas al ablandar la piel. En el ámbito nutricional, algunos estudios señalan que el consumo de vinagre diluido antes de las comidas podría ayudar a regular el impacto de los carbohidratos en la glucosa en sangre.

De este modo, el vinagre se consolida como un producto versátil, con múltiples aplicaciones más allá de la cocina.

En base a El Tiempo/GDA