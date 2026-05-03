Cómo producir colágeno de forma natural: el té con más antioxidantes para cuidar la firmeza de la piel

El interés por estimular el colágeno de forma natural ganó espacio en las rutinas de cuidado personal, impulsado por la disminución progresiva de esta proteína con el paso del tiempo. En ese escenario, distintas infusiones, en especial el té blanco, comenzaron a destacarse como opciones accesibles para favorecer la salud de la piel. Estudios difundidos en publicaciones especializadas señalan que estas bebidas aportan antioxidantes que ayudan a preservar la firmeza cutánea y retrasar signos visibles del envejecimiento.

El colágeno es la proteína más abundante del cuerpo humano y cumple funciones estructurales en la piel, huesos, músculos y cabello. Su reducción natural se traduce en pérdida de elasticidad y aparición de arrugas, lo que impulsa la búsqueda de alternativas cotidianas que acompañen su producción.

Entre ellas, el consumo regular de infusiones se presenta como un complemento sencillo dentro de la dieta diaria. En particular, el té blanco tiene beneficios para la piel y se posiciona como una de las opciones más valoradas por su alta concentración de compuestos activos.

La revista Vogue analizó el impacto de distintas variedades de té en la salud cutánea y destacó que “una taza de té blanco equivale a 12 vasos de jugo de naranja” en términos de aporte antioxidante. Este tipo de infusión se obtiene de brotes jóvenes recolectados antes de abrirse por completo, lo que preserva una mayor cantidad de antioxidantes naturales.

Té de diente de león. Foto: Commons.

Además, los especialistas indican que sus propiedades pueden mantenerse hasta tres veces más que en otras variedades, gracias a los polifenoles. Estos compuestos contribuyen a la protección frente al >envejecimiento de la piel y a la reducción de líneas de expresión.

Té y colágeno: qué variedades aportan más beneficios

Otras infusiones también muestran efectos positivos. El té negro, elaborado con hojas completamente fermentadas, es una de las opciones más consumidas a nivel global. En tanto, el té rojo utiliza hojas semifermentadas y el té verde se produce a partir de brotes tiernos sin proceso de oxidación.

Cada uno aporta diferentes propiedades que ayudan a sostener la producción de colágeno y el funcionamiento general del organismo. La elección depende de los hábitos y preferencias, aunque todas comparten la presencia de compuestos antioxidantes.

Más allá del consumo de infusiones, la alimentación cumple un rol clave. Productos como carnes rojas, sardinas y patas de pollo aportan nutrientes esenciales para estimular el colágeno natural en el cuerpo.

Cuidado de la piel y hábitos que protegen el colágeno

Limpieza de cutis Foto: Unsplash

Especialistas en dermatología insisten en la importancia del uso de protección solar, ya que la radiación ultravioleta acelera la degradación de las fibras colágenas. Este factor externo es uno de los principales responsables del envejecimiento prematuro.

También existen otras prácticas complementarias, desde cambios en la dieta hasta tratamientos estéticos, orientadas a fortalecer la estructura cutánea. Sin embargo, los expertos coinciden en que el enfoque más efectivo combina alimentación, hábitos saludables y cuidados externos.

El cuidado integral sigue siendo la estrategia más sólida para preservar la firmeza y elasticidad de la piel frente al paso del tiempo.

Con información de La Nación/GDA.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.