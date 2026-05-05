Suplementos de magnesio: para qué sirve este mineral y en qué casos se recomienda su uso

En los últimos años, el magnesio pasó de ser un nutriente más a ocupar un lugar destacado en conversaciones sobre salud, descanso y rendimiento físico. Está presente de forma natural en alimentos como verduras, frutos secos o cereales integrales, pero su popularidad creció sobre todo a partir de la suplementación.

¿Qué hay detrás de ese interés? El magnesio interviene en múltiples procesos del organismo. Participa en la contracción muscular, en el funcionamiento del sistema nervioso y en distintos mecanismos metabólicos. Por eso, no sorprende que se lo vincule con efectos bastante amplios.

Algunos especialistas señalan que puede contribuir a mejorar el rendimiento físico y favorecer el desarrollo muscular. También se lo asocia con el control de la presión arterial y de la glucosa en sangre, dos factores clave en la salud cardiovascular y metabólica. Además, hay investigaciones que lo relacionan con procesos antiinflamatorios y con una posible mejora en indicadores como el colesterol.

Magnesio.

Imagen creada con IA.

El interés por el magnesio no se limita a lo físico. También se lo menciona con frecuencia en relación con el estrés, el sueño y el bienestar emocional. Algunas personas reportan una mejor calidad de descanso o una mayor sensación de relajación al incorporarlo, lo que podría estar vinculado a su papel en el sistema nervioso.

En paralelo, se estudia su relación con el estado de ánimo, aunque en este punto la evidencia todavía se sigue desarrollando.

Hay grupos en los que el magnesio cobra especial relevancia. Por ejemplo, en mujeres durante la menopausia, donde se lo asocia con el mantenimiento de la salud ósea. También puede ser útil en personas con dietas poco variadas, niveles altos de estrés o ciertas condiciones metabólicas. Sin embargo, esto no significa que sea necesario para todos en forma de suplemento.

Suplemento de magnesio Fuente: Freepik

¿Suplementar o no?

Acá es donde aparece el punto más importante: no todo el mundo necesita tomar magnesio extra. Si bien existen formas de suplemento con buena absorción —como el citrato o el bisglicinato—, su uso debería evaluarse caso a caso. Las dosis suelen ubicarse entre 200 y 400 mg diarios, pero no es algo para decidir de forma automática.

Incorporarlo sin supervisión puede generar efectos no deseados, dependiendo de la situación individual. Antes de pensar en cápsulas, muchas veces alcanza con revisar la alimentación. Incluir más alimentos ricos en magnesio puede ser una forma suficiente de cubrir las necesidades diarias.

Como ocurre con muchos temas de salud, la clave no está en un único nutriente “estrella”, sino en el equilibrio general. El magnesio puede ser un buen aliado, sí, pero no es una solución mágica. Y como con cualquier suplemento, conviene entender primero si realmente hace falta.

Con base en El Tiempo/GDA