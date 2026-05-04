Aromas, sabores y tradición: una feria gratuita en Colonia propone un viaje por la cocina europea

La Feria Gastronómica Pequeña Europa celebrará su quinta edición con una propuesta que, con el paso del tiempo, fue ampliando su alcance más allá de lo culinario para convertirse en un espacio de encuentro y construcción comunitaria.

El proyecto nació a partir de la iniciativa pequenaeuropa_uy, una cuenta de Instagram impulsada desde la propia comunidad con el objetivo de visibilizar y poner en valor la identidad cultural y gastronómica del este del departamento de Colonia, una zona fuertemente marcada por la herencia europea. A partir de ese punto de partida, la feria fue creciendo de forma orgánica, articulando a emprendedores, actores locales e instituciones del territorio.

En esta nueva edición, la propuesta reunirá más de 40 puestos gastronómicos, junto con espectáculos en vivo y una diversidad de sabores que buscan destacar la cocina tradicional europea. El evento se presenta así como una experiencia que integra producción local, cultura y sociabilidad en el espacio público.

Una mirada territorial

Más allá de lo gastronómico, la feria también puede leerse desde una perspectiva urbana y social.

"Desde una mirada territorial, este tipo de iniciativas pueden leerse como intervenciones de urbanismo táctico: acciones concretas, de escala acotada, que activan el espacio público, fortalecen vínculos sociales y contribuyen a la construcción de identidad en el territorio. En ese sentido, la feria se integra a una lógica más amplia de valorización transversal de la zona, donde la cultura gastronómica funciona como hilo conductor", señala el arquitecto Federico Long, creativo de la propuesta.

Feria Pequeña Europa. Foto: Pequeña Europa

Una intervención colectiva

Uno de los elementos distintivos de esta edición será la construcción de una guirnalda de repasadores, una intervención participativa que invita a los asistentes a llevar su propio paño.

La propuesta resignifica un objeto cotidiano como portador de memoria, donde cada repasador remite a una historia, a una casa, a una mesa compartida o a una tradición familiar. De este modo, la feria incorpora una dimensión simbólica que refuerza su carácter comunitario.

Una cita para agendar

La feria se presenta como un espacio abierto de encuentro entre comunidad, cultura y territorio, con potencial de seguir creciendo en articulación con otras iniciativas de desarrollo local.

La cita será el 9 de mayo, de 11 a 19 horas, en la Plaza Doroteo García de La Paz, en la Colonia Piamontesa del departamento de Colonia, en el corazón de la llamada “Pequeña Europa” del Uruguay. El evento cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Turismo y la Intendencia de Colonia.