Peligros de las esponjas de melamina: por qué liberan microplásticos y qué alternativas elegir hoy

Durante mucho tiempo, las esponjas de melamina se ganaron un lugar fijo en la cocina y el baño. Prometen sacar manchas difíciles sin necesidad de productos químicos y, en la práctica, funcionan. Pero esa eficacia tiene un costado menos evidente que empezó a preocupar a los investigadores.

Aunque al tacto parecen blandas, estas esponjas actúan como una lija ultrafina. Su estructura —una especie de red rígida— permite remover la suciedad por fricción. En otras palabras, no disuelven la mancha: la desgastan.

El problema es que ese desgaste no ocurre solo en la superficie que estás limpiando. También se va deshaciendo la esponja. Con cada uso, libera partículas diminutas de plástico, conocidas como microplásticos. Son tan pequeñas que no se ven, pero no desaparecen: se van por el desagüe.

Estudios recientes analizaron cuánto material liberan estas esponjas con el uso cotidiano. Los resultados llaman la atención: una sola puede desprender millones de fibras microscópicas a medida que se deteriora. Si se piensa en el uso global, la cifra escala rápido. Parte de esos residuos logra atravesar los sistemas de tratamiento de agua y termina en ríos y océanos. Ahí, pueden ser ingeridos por organismos acuáticos y entrar en la cadena alimentaria.

Foto: Freepik.

Es decir, lo que parece una solución práctica en casa tiene efectos que continúan mucho más allá del momento de limpieza.

¿Hay alternativas? Sí, y cada vez más. Algunas opciones buscan mantener la eficacia sin sumar plásticos al ambiente:



Esponjas de lufa natural: son vegetales y biodegradables.

Estropajos de fibra de coco o cáscara de nuez: resistentes y sin componentes sintéticos.

Esponjas de celulosa: buena absorción y menor impacto ambiental.

Para suciedad más difícil, también siguen vigentes soluciones simples como bicarbonato de sodio con un paño y estropajos de cobre para superficies resistentes.

Las esponjas de melamina no son “malas” en sí mismas, pero su uso frecuente tiene un costo ambiental que no siempre se tiene en cuenta. La diferencia está en el hábito: optar por alternativas más duraderas o biodegradables puede reducir significativamente la cantidad de microplásticos que generamos en lo cotidiano.

Con base en El Tiempo/GDA