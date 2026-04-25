¿Primero el shampoo o el acondicionador? El orden que peluqueros y expertos recomiendan para la salud del pelo

Obtener los mejores resultados con el pelo no se trata solo de encontrar los productos indicados, sino de saber cómo utilizarlos e incorporarlos a la rutina. La frecuencia del lavado también es un factor esencial para el cuidado del pelo, y depende del tipo de cabello.

Según expresa la dermatóloga Nicole Kresch en la revista Clara: “Si tienes el cuero cabelludo graso o con caspa, tienes que lavar el pelo a diario. En cambio, si es normal o seco, hazlo cada 48 horas”. Cada pelo precisa sus propios cuidados, tanto desde la frecuencia del lavado, como los productos que se utilizan dentro y fuera de la ducha. La clave es comprender qué demanda el cuero cabelludo y adaptar la rutina a sus necesidades, si es que se trata de un cuero cabelludo graso, pelo seco, desnutrido o teñido.

Lavado inverso: los beneficios de aplicar el acondicionador antes del shampoo

Primero es importante recalcar para qué se utiliza el acondicionador y para qué el shampoo; dos productos que están tan incorporados en la rutina de higiene que frecuentemente se olvida el propósito de cada uno. Mientras que shampoo limpia el cuero cabelludo, quitando todas las grasas e impurezas, el acondicionador hidrata, desenrieda y aporta suavidad y brillo al pelo. Un error frecuente es aplicar el shampoo en todo el pelo, cuando solo se debe frotar en la raíz que es donde se acumula la suciedad. El resto del pelo ya se limpia con la espuma que se genera y va cayendo por todo el largo, desde la raíz hasta las puntas.

El método inverso implica comenzar por la hidratación con el acondicionador y finalizar con la limpieza. De este modo, varios expertos recomiendan realizar esto en vez del lavado típico, para espaciar los lavados y proteger el cabello con una hidratación profunda antes de aplicar los químicos del shampoo. Así, como comentó Kuki Giménez de la marca de cosmética española Druni, para sacar el mayor provecho a esta técnica: "hay que aplicar el acondicionador desde la raíz hasta las puntas, después lavar con shampoo muy bien".

Beneficios de tener una rutina capilar adecuada

Al tener un diagnóstico del tipo de cabello que uno posee (en las peluquerías se puede consultar a los expertos), si se utilizan los productos precisos con una rutina adecuada, se obtendrá un cabello sano, luminoso y fuerte. Y los resultados se ven en poco tiempo.

Mujer con el pelo húmedo. Foto: Canva

Mascarilla o acondicionador: el orden definitivo para una hidratación profunda

Para quienes complementan su rutina con mascarilla de pelo, la farmacéutica Helena Rodero explica que: "la mascarilla tiende a ser un cosmético más rellenador y el acondicionador es más superficial, si vas a aplicarlos uno detrás de otro, primero tendrías que utilizar mascarilla y luego el acondicionador". Esto presenta otra alteración en el orden de los cosméticos, ya que usualmente la mascarilla se aplica al finalizar el lavado con shampoo y acondicionador. Pero sigue la misma línea lógica de utilizar primero lo más denso y protector, para preparar al cabello de los cosméticos que se aplicarán.