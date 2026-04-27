El fin de una era: el bidet empieza a ser sustituido por inodoros "inteligentes"

La evolución del baño moderno está marcada por la incorporación de inodoros inteligentes, conocidos a nivel global como washlets. Estos dispositivos integran funciones avanzadas de higiene personal mediante el uso de agua y aire, con el objetivo de reducir o incluso eliminar la dependencia del papel higiénico.

Este fenómeno, que tuvo su origen en Japón, se expande hoy a través de la arquitectura contemporánea y viviendas que priorizan la automatización del hogar y la sustentabilidad.

Funcionamiento y características del sistema

Algunos washlets vienen hasta con control remoto. Foto: Commons.

Los inodoros inteligentes combinan en una sola unidad las funciones del inodoro tradicional y el bidet. Su sistema opera mediante un chorro de agua regulable, que permite ajustar la presión, la temperatura y la dirección del flujo según las preferencias del usuario.

Además de la limpieza, incorporan secado con aire caliente, completando el proceso sin necesidad de productos descartables. Los modelos más avanzados incluyen sensores automáticos, asientos calefaccionados y paneles de control digital o remoto, lo que optimiza la experiencia de uso.

Impacto en la higiene y el medio ambiente

Foto: Commons.

Desde el punto de vista de la higiene, estos dispositivos permiten una limpieza más profunda con agua, superando los métodos tradicionales. Los fabricantes destacan el uso de materiales antibacterianos y sistemas de autolimpieza, que reducen la proliferación de bacterias y otros microorganismos.

En términos de impacto ambiental, la adopción de washlets ofrece beneficios clave:



Reducción de residuos : disminuye significativamente el uso de papel higiénico , reduciendo el impacto de su producción y desecho.

: disminuye significativamente el uso de , reduciendo el impacto de su producción y desecho. Eficiencia hídrica: los sistemas de descarga están diseñados para optimizar el consumo de agua en cada uso.

Mantenimiento y limpieza

Foto: Commons.

A pesar del alto nivel de automatización, el mantenimiento del inodoro inteligente sigue siendo esencial para garantizar su durabilidad y la salubridad del baño. Se recomienda utilizar productos desinfectantes específicos para evitar la acumulación de sarro en las superficies internas.

Asimismo, la limpieza regular de la tapa, el asiento y la base con paños antibacterianos es clave para prevenir malos olores. La combinación de estos hábitos con la tecnología de autolimpieza permite mantener un entorno higiénico y libre de bacterias en el hogar.