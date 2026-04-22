Ir al baño “por las dudas”; descubrí por qué la "micción de conveniencia” puede afectar la vejiga y la salud urinaria

Ir al baño antes de salir de casa o de acostarse, aun sin tener ganas, es una costumbre extendida. Sin embargo, lo que parece una medida preventiva podría tener efectos no deseados si se vuelve un hábito frecuente.

Los especialistas denominan a esta práctica “micción de conveniencia” o “micción proactiva”. Aunque hacerlo de forma ocasional no representa un problema, repetirlo varias veces al día puede alterar el funcionamiento normal del sistema urinario.

Cómo afecta a la vejiga

Según explicó la uróloga Ariana Smith, ir al baño “por si acaso” de manera esporádica no genera consecuencias importantes. El problema aparece cuando se convierte en una conducta repetida.

En esos casos, se altera la comunicación entre la vejiga y el cerebro. El órgano empieza a enviar señales de necesidad antes de estar realmente lleno, lo que modifica su capacidad de almacenamiento con el tiempo.

La epidemióloga Siobhan Sutcliffe detalló que esta adaptación puede hacer que la vejiga reduzca progresivamente el volumen de orina que tolera, generando una sensación de urgencia más frecuente.

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El rol de los músculos y el riesgo a futuro

Otro punto clave tiene que ver con la musculatura. Orinar sin necesidad puede implicar un esfuerzo innecesario, lo que termina afectando el suelo pélvico, el conjunto de músculos que sostiene la vejiga y otros órganos.

En ese sentido, la especialista Kathryn Burgio advirtió que esta presión adicional puede debilitar esos músculos con el tiempo, favoreciendo problemas urinarios.

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Un hábito a revisar

Más allá de la intención preventiva, los expertos coinciden en que esta práctica debería limitarse. Realizarla de manera constante podría aumentar el riesgo de desarrollar trastornos como la vejiga hiperactiva, caracterizada por una necesidad urgente y frecuente de orinar.

El consejo es simple: escuchar las señales del cuerpo y evitar anticiparse de forma sistemática. En cuestiones de salud urinaria, forzar hábitos innecesarios puede ser, a la larga, contraproducente.

En base a El Tiempo/GDA