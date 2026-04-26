Rosácea: una condición frecuente que impacta en la calidad de vida y requiere cuidado sostenido

La rosácea es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que afecta principalmente la zona central del rostro y que, según la evidencia disponible, alcanza a una proporción significativa de la población adulta.

En el marco abril, eel mes de concientización, especialistas ponen el foco en la detección temprana y en la importancia del cuidado cotidiano para controlar sus manifestaciones.

Datos recientes indican que se trata de una condición frecuente. Un estudio internacional publicado en el Journal of the American Academy of Dermatology, realizado con 50.552 personas mayores de 16 años en 20 países, estimó una prevalencia global de 5,1%. Este dato coincide con revisiones previas que la ubican en torno al 5,46% de la población adulta.

Entre sus signos más habituales se encuentran el enrojecimiento persistente, la aparición de brotes similares al acné, la sensibilidad cutánea, la presencia de vasos visibles e incluso el compromiso ocular. A nivel global, organismos como la Organización Mundial de la Salud advierten que las enfermedades de la piel, en conjunto, representan una de las principales causas de malestar, estigmatización y deterioro en la calidad de vida.

Mujer observando la piel de su rostro en el espejo. Foto: Freepik.

Una condición subdiagnosticada

Desde la perspectiva de la salud pública, la rosácea forma parte de un grupo de enfermedades cutáneas crónicas que suelen estar subdiagnosticadas, especialmente en regiones como América Latina. La falta de reconocimiento temprano y de información confiable puede retrasar la consulta médica y el inicio de un tratamiento adecuado.

“La rosácea es una condición crónica que muchas veces se subestima o se confunde con otros problemas de la piel. Reconocer sus signos tempranos y consultar a tiempo permite establecer un abordaje adecuado y reducir el impacto que puede tener en la vida cotidiana de los pacientes, tanto a nivel físico como emocional”, señala Gabriela Pisorno, dermatóloga.

Si bien no tiene una cura definitiva, su evolución puede ser controlada mediante diagnóstico médico, tratamiento específico y una rutina de cuidado adaptada a la sensibilidad de la piel.

El rol del cuidado diario

El cuidado cotidiano cumple un papel central en el manejo de la rosácea. Prácticas como la limpieza suave, la hidratación y la fotoprotección diaria forman parte de una estrategia orientada a preservar la barrera cutánea, mejorar la tolerancia de la piel y reducir la frecuencia de los brotes.

Rosácea. Foto: Freepik.

En paralelo, la investigación en dermocosmética ha avanzado en la comprensión de los mecanismos biológicos asociados a esta condición, en particular en relación con la reactividad de la piel.

“Desde la investigación en dermocosmética, el foco está puesto en comprender los mecanismos biológicos que explican la alta reactividad de las pieles con tendencia a la rosácea. En los últimos años, hemos sido pioneros en la investigación de la ciencia del microbioma, lo que ha permitido desarrollar soluciones específicas para amplias patologías como: péptidos calmantes que ayuda a reducir la sensisbilidad y generar un alivio inmediato así como postbióticos que reequilibran el microbioma, refuerzan la barrera cutánea y reducen las rojeces. Este conocimiento científico aplicado al cuidado diario es clave para acompañar, de forma sostenida, a las personas que conviven con esta condición en su vida cotidiana.”, explica María Emilia Pena, comunicadora científica de La Roche-Posay.

Visibilizar la rosácea, comprender sus manifestaciones y reforzar la importancia del cuidado diario son aspectos clave para promover la consulta oportuna y mejorar la calidad de vida de quienes conviven con esta condición.