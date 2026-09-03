Cómo eliminar el sarro de la ducha y evitar la reducción de presión según los expertos

La acumulación de sarro en el cabezal de la ducha es una de las problemáticas más habituales en los hogares. Durante su uso diario, los minerales presentes en el agua, como el calcio y el magnesio, terminan adheridos a los pequeños orificios de la regadera.

Esto obstruye el paso del agua, tapando los poros del cabezal, reduciendo su presión y provocando que el resultado salga de forma irregular.

Aunque la mezcla de bicarbonato y vinagre suele ser la primera alternativa utilizada para limpiar estas marcas, existe un producto de mayor efectividad para disolver los depósitos calcáreos sin necesidad de frotar en exceso: el ácido cítrico.

Según plantea un artículo publicado en El Cronista, este compuesto logra desintegrar el sarro endurecido de las griferías, permitiendo extender la vida útil de las piezas e higiene de la casa.

Pasos para limpiar el cabezal con ácido cítrico

El ácido cítrico puede adquirirse en ferreterías, droguerías, tiendas de productos de limpieza o comercios especializados. Para aplicar este método de forma correcta, se deben seguir los siguientes pasos:

Disolver entre dos y tres cucharadas de ácido cítrico en un recipiente con agua tibia.

Retirar el cabezal de la ducha (siempre que el modelo permita desmontarse de la tubería).

Dejar la pieza en remojo durante un lapso de 30 minutos a una hora.

Cepillar suavemente con un cepillo de dientes en desuso para remover los restos de sarro adheridos a los orificios.

Enjuagar con una gran cantidad de agua limpia antes de efectuar nuevamente la instalación.

En los casos en que la regadera resulte fija y no pueda desmontarse, se puede verter la solución dentro de una bolsa de plástico, envolver con ella el cabezal asegurándolo con una banda elástica o cinta adhesiva, y mantener los orificios sumergidos durante el mismo período.

Guía para limpiar la ducha utilizando ácido cítrico. Foto: Chat GPT.

Para evitar que las obstrucciones reaparezcan con frecuencia, los especialistas en mantenimiento recomiendan realizar una limpieza periódica del cabezal al menos una vez al mes, secar las griferías luego de ducharse para evitar la evaporación de agua estancada y revisar de manera regular los conductos.

Asimismo, en aquellas zonas donde el agua presente un nivel elevado de minerales, resulta aconsejable instalar filtros o sistemas antisarro para cuidar las cañerías del hogar.