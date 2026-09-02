Cómo curar un mate de calabaza o madera: el paso a paso para prepararlo antes de su primer uso

El curado del mate es un proceso fundamental en caso de querer estrenar recipientes de madera, calabaza o cualquiera destinado al consumo de esta infusión. Esta preparación previa busca sellar las paredes porosas de los materiales orgánicos y evitar la aparición de moho u otros pequeños hongos en el interior del recipiente.

Sin embargo, los expertos aclaran que los procedimientos pueden variar dependiendo de si el recipiente es curado para consumir una infusión amarga o dulce.

Al mismo tiempo, este proceso no solo dependerá del tipo de infusión, sino también del material del cuenco en cuestión. Esta serie de pasos no son necesarios para recipientes de vidrio, cerámica, silicona, plástico o metal, ya que no poseen superficies absorbentes.

En ese contexto, los especialistas recomiendan seguir una guía específica de varios días para asegurar una alta durabilidad del recipiente.

Un hombre sentado sostiene un termo y un mate. Foto: Canva.

Paso a paso de cómo curar un mate amargo

En lo que respecta al curado de un recipiente de calabaza o madera, enfocado en un consumo de yerba amarga, se deben cumplir los siguientes pasos:

Limpiar el recipiente con agua caliente , preferentemente hervida, para desinfectar y retirar restos de polvo, fibras o bacterias .

, preferentemente hervida, para desinfectar y retirar restos de polvo, fibras o . Llenar el recipiente con yerba nueva o usada (esta última recomendada por contener menos polvo) para absorber la humedad residual del lavado.

nueva o usada (esta última recomendada por contener menos polvo) para absorber la humedad residual del lavado. Humedecer gradualmente y esperar a que la yerba se hinche.

Verter agua tibia lentamente en varias etapas hasta que el contenido alcance el tope del recipiente sin que la yerba quede flotando.

Dejar el recipiente en un lugar seco durante dos a tres días, agregando la cantidad de agua necesaria para que la yerba permanezca húmeda de forma continua.

Pasado ese tiempo, retirar la yerba consumida el segundo o tercer día, enjuagar el interior con agua caliente.

Tras esto, el mate está listo para comenzar a utilizarse.

Paso a paso de cómo curar un mate dulce

En el caso de recipientes que estén enfocados en un consumo de infusiones dulces, el recipiente de calabaza o madera debe curarse de la siguiente manera:

Colocar agua caliente, previamente hervida, en el interior para desinfectar la superficie del recipiente.

Agregar dos pequeñas cucharadas de cualquier tipo de azúcar (evitando edulcorantes sintéticos), tapar la boca del recipiente con la mano y agitar para cubrir las paredes internas del recipiente.

Dejar reposar la pieza durante unas horas hasta que el azúcar se seque y forme una capa por encima de las paredes.

Introducir dos brasas pequeñas de carbón encendido, cubrir la entrada con un repasador para evitar quemaduras y agitar suavemente hasta que el fuego se apague.

Realizar nuevamente el procedimiento con azúcar y carbón si se busca consolidar una capa más resistente.

Realizar una limpieza con agua caliente, llenar con yerba nueva, humedecer con agua tibia para provocar el hinchamiento y dejar reposar durante toda una noche.

Pasado el tiempo, se debe limpiar cuidadosamente el interior al día siguiente para dejar la pieza lista para cebar.

Recomendaciones especiales para recipientes de madera

En el caso de las piezas elaboradas en madera, se sugiere un paso previo opcional antes de aplicar las técnicas de curado amargo o dulce. Este consejo consiste en untar las paredes internas y externas con abundante manteca o aceite comestible y dejarlas reposar durante 24 horas.

Este procedimiento permite que el material graso penetre en los poros del material y baje el riesgo de que se agriete y pierda líquido antes de tomar contacto con la yerba o el agua, situación común en recipientes de madera.

Con información de La Nación/GDA.