Agua oxigenada en paredes con humedad: para qué sirve y cómo aplicarla para quitar manchas

Utilizada comúnmente para la desinfección de heridas, el agua oxigenada se transformó en una alternativa recomendada por especialistas para remover manchas superficiales de humedad en las paredes, según explica un artículo publicado en TN.

Este producto permite combatir microorganismos y aclarar la suciedad acumulada, aunque su aplicación posee una serie de pasos que deben seguirse para no deteriorar los colores ni acabados de la superficie.

El primer paso, previo a comenzar a aplicar cualquier tipo de sustancia, es identificar qué tipo de pintura se utilizó en la habitación en cuestión. En ese contexto, se recomienda hacer una pequeña prueba, en un sector poco visible de esa misma pared o lugar, para verificar que el producto no genere decoloración ni afecte estéticamente la pared. Si la prueba resulta satisfactoria, se puede continuar con el proceso sin problemas.

Paso a paso de la aplicación de agua oxigenada en paredes con humedad

Para realizar este particular proceso de forma segura, los expertos puntualizan en utilizar la fórmula medicinal estándar de agua oxigenada, evitando concentraciones más elevadas destinadas a uso industrial.

Con el producto correcto a mano, el primer paso es retirar el polvo acumulado en el sector elegido con un paño seco o ligeramente humedecido con agua natural. Terminado ello, se coloca una cantidad mínima de agua oxigenada en un paño limpio, para luego frotar de manera suave en la zona afectada.

Se debe evitar empapar la superficie, ya que en ese caso la humedad generada puede penetrar la pintura.

Ilustración de una persona agachada aplicando un paño sobre una pared con humedad. Foto: ChatGPT.

Tras aplicar el producto por primera vez, y dejar actuar durante algunos minutos, se debe volver a realizar el proceso aplicando un paño húmedo sobre la zona para luego dejar secar en un ambiente ventilado.

No obstante, los especialistas hacen una especial aclaración alrededor de todo este proceso. La aplicación del agua oxigenada tiene la capacidad de tratar la suciedad orgánica y manchas provocadas por la humedad de forma superficial, pero no destruye el moho que se aloja en las capas más profundas, ni resuelve fallas propias de la construcción.

Remarcan que se trata de una solución provisoria o para casos puntuales, y puntualizan en que tapar una mancha sin conocer o arreglar correctamente el origen de la humedad puede agravar el deterioro de la pared a largo plazo. Para ese tipo de casos, recomiendan consultar a un especialista.

Con qué no mezclar el agua oxigenada

Este proceso de aplicación requiere el uso de guantes de látex para prevenir irritaciones en la piel. Además, se deben mantener las ventanas de la habitación abiertas, o buscar asegurar la circulación de aire en el entorno donde se aplique el producto.

Un aspecto vital en esto es no combinar el agua oxigenada con sustancias como amoníaco, lavandina u otros limpiadores químicos. Su mezcla podría derivar en una generación de gases tóxicos nocivos para la salud, según explican los especialistas.

Aclaran que si bien este producto puede parecer inofensivo por su conocimiento y aplicación de manera cotidiana, esta aplicación requiere cuidados, y particularmente si se realiza sobre colores oscuros o intensos, papeles tapizados o revestimientos delicados. Estas superficies resultan altamente sensibles, por eso la prueba inicial de aplicado y secado, preferiblemente en uno de los rincones menos visibles de la pared afectada, es el paso inicial e indispensable en este proceso.